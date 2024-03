Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Aguirre, quien enfatizó que en la ciudad hubo resultados mucho peores al promedio nacional, a partir de la encuesta realizada por CAME en febrero. “No sé si habrá líneas de financiamiento para comercios desde el municipio de Comodoro, pero se podría pensar una elasticidad en el tema del estacionamiento medido o, a mediano plazo, una moratoria para los impuestos locales", sugirió, entre las medidas posibles para aliviar al sector.

“CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) marca que el promedio de caída de ventas interanuales en febrero de este año fue de alrededor del 26% en relación al mismo mes del año pasado, en un promedio de distintas actividades -precisó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Pero en Comodoro, esos números son mayores, porque la caída de ventas fue mayor”.

En Comodoro, "hay una tendencia muy importante" de comprar autos usados "más chicos" o de "baja cilindrada"

Como ejemplo, mencionó que en la encuesta nacional se registró un aumento del 3,5% en las ventas de indumentaria, pero la ciudad estuvo lejos de registrar esa mejora:

“Si vas a algún negocio de venta de ropa en Comodoro y le hacés una pregunta basada en esta encuesta, diciendo que vendieron más que en febrero del año pasado, te van a revolear con algo -bromeó el presidente-, tal vez con uno de los ‘posnet’ que no están usando”.

LOS COMERCIOS PEDIRÁN FLEXIBILIZAR EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Aguirre no descartó que se deba requerir algún tipo de ayuda del municipio. También se refirió al discurso del intendente Othar Macharashvili, al que concurrió a escuchar, pero indicó que no hubo menciones específicas para el sector comercial.

“No se habló puntualmente de nuestro sector, pero creo que debe estar asumido que tendrá que haber un acompañamiento un poco más marcado de lo que se venía haciendo -indicó-. Se entiendo que hay otros problemas hoy, como lo vinculado a la actividad petrolera y otros conflictos o los fondos de las obras públicas y es entendible. Nosotros tenemos que acomodarnos a nuestra realidad y peticionar lo que corresponda. Entiendo que estaremos representados en el Consejo Económico Social”, valoró, al ponderar uno de los anuncios del intendente.

Sobre las medidas específicas que demandaría el sector, dijo que hay acciones sencillas, como “dar más elasticidad en el tema del estacionamiento en las zonas comerciales, para lograr que la gente llegue con mayor facilidad a los lugares donde tienen pensado comprar. Hay algunas cosas muy puntuales que se pueden plantear, que tal vez no tienen que ver con lo económico en sí, sino con la dinámica comercial”.

“TODAVIA NO LLEGAMOS AL PISO”

Consultado si pedirán algún tipo alivio en cuanto a los tributos que dependen del Municipio, respondió:

“Yo calculo que eventualmente, en algún momento será necesario para aquellos que tienen morosidad y puede llegar a haber algún tipo de moratoria, o debería verse en el mediano plazo. Hoy no está planteado, no tuvimos aún oportunidad sentarnos a consensuar alguna línea de trabajo, pero. Lo más representativo pasa por otras aristas que no tienen mucho que ver con lo que pueda hacer el municipio, sino con impuestos nacionales en los que no se avizora ningún tipo de alivio”.

En cualquier caso, anticipó que pedirán el acompañamiento del municipio, dentro de lo que está al alcance de la administración local. También reconoció que sería difícil pedir una línea de asistencia financiera municipal, como la creada por el municipio en el año 2020, en la época de pandemia.

“Sería ideal si se pudiera contemplar una herramienta para aquel que lo necesite, pero no me puedo meter hoy en las arcas del municipio. Así como nos pasa a nosotros, o a cualquier emprendimiento, ellos deben haber tenido también una caída relativamente marcada de la recaudación propia, además de los recursos coparticipables que hoy están en danza. Sumado a que hay fondos nacionales que se han cortado, no sé qué disponibilidad podría tener el municipio para algo así. Vamos a tener que charlar día a día, para capear esta situación. El problema es que todavía no descubrimos el piso”.