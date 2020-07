COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este fin de semana, las familias que viven en las gamelas de Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia, fueron aisladas tras detectarse los primeros tres casos positivos de coronavirus (ya suman seis). Las autoridades sanitarias manifestaron que deberán permanecer en cuarentena total por 14 días, y aseguraron que los aprovisionarían con comida, agua y todo lo necesario.

Los habitantes del lugar aseguraron que aún no les llevaron garrafas ni agua, además manifestaron que los alimentos que recibieron no son suficientes y solicitan colaboración de la comunidad. Adriana Gabriela Torres es una de las mujeres que se encuentra aislada, y como los más de 40 residentes de las gamelas, no puede salir a comprar elementos básicos debido al aislamiento. Dijo que bien les brindaron una caja con alimentos no perecederos no tienen elementos de limpieza e higiene personal, además de alimentos para los más pequeños.

Y además indicó que al no contar con gas muchos se calefaccionan con garrafas que no pueden salir a comprar, como así tampoco los bidones de agua y pidió respuestas a las autoridades. Los últimos días hizo mucho frío, quizás estos síntomas que plantearon los vecinos eran por esto, un resfrío. El edificio en el que estoy también está lleno de humedad, ¿cómo no nos vamos a enfermar, con el frío que hace?” cuestionó.

Asimismo, afirmó que “Sería muy bueno que la gente que se encarga de comentar cosas que no corresponden nos pregunten qué necesitamos, porque no tenemos carne por ejemplo, ni frutas y verduras para los chicos, elementos de higiene personal”. Y destacó- a Diario Crónica- que “si pudiera salir a comprarlos lo haría pero no me lo permiten, y no solo pedimos sino les decimos que les damos la plata en todo caso por las cosas”.

Adriana relató además que su hijo trabaja de delivery y le pagan por día, por lo que no tendrá ingresos por todos los días que estará sin trabajar, situación que viven muchos vecinos del lugar. “Hoy nos toca a nosotros, mañana le puede tocar a cualquiera; estaría bueno que en medio de la pandemia la gente ayude y nos dé una mano a nosotros”, dijo.