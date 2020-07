RAWSON (ADNSUR)- Este viernes por la mañana, Fabián Puratich, ministro de Salud, encabezó una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, donde confirmó que ayer jueves se decidió suspender la llegada de un colectivo con chubutenses. “Hay provincias que están contagiando al resto de la Argentina, yo soy muy estricto en esto y no estoy de acuerdo en los regresos”, manifestó.

Asimismo, confirmó que ayer se decidió dar marcha atrás el arribo de un colectivo que tenía programado traer a la provincia a chubutenses. “Tuvimos un inconveniente, se detectaron 11 viajeros con cuadros febriles y se suspendió”, dijo.

Al respecto, Puratich afirmó que está situación genera gran incomodidad y enojo: “Tenemos que ser responsables, entiendo que empezaron las vacaciones de invierno pero no se pueden venir de vacaciones”, dijo acerca de los estudiantes que pretenden regresar desde Buenos Aires o Córdoba.

“No se pueden venir con tablas de surf a Playa Unión, no vamos a negar el retorno de una persona por cuestiones de salud, pero no vamos a permitir que se vengan de vacaciones. Vamos a ser estrictos en el ingreso cuando los motivos no se justifiquen”, sentenció.