El presidente del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio, salió al frente para defender el acuerdo alcanzado con los Colegios Profesionales de la provincia en materia de valoración de consultas médicas. Además, criticó la postura del Colegio Profesional del Arte de Curar (Copac) de Cutral Co y Plaza Huincul por no aceptar el convenio y expresó que no permitirá el cobro de plus o coseguro a los afiliados.

Daglio aseguró que el acuerdo logrado con los profesionales colegiados de toda la provincia elevó el valor de la consulta de 5 mil a 16 mil pesos en tan solo tres meses de negociaciones. Subrayó que este incremento busca mejorar las condiciones de atención para los afiliados, sin la necesidad de que estos asuman costos adicionales.

El presidente del ISSN detalló que las diferencias económicas con Copac aún pueden ser discutidas, pero señaló que el margen de negociación se reduce debido a que los acuerdos con el resto de los Colegios Profesionales ya están cerrados. Daglio destacó que no se contempla la posibilidad de que los pacientes deban pagar coseguros y recalcó que el aumento en el valor de las consultas beneficia especialmente a las zonas del interior de la provincia.

En cuanto a los plazos de pago a los profesionales, Daglio refutó las declaraciones de Copac sobre el retraso en los pagos y aclaró que, según el convenio actual, las facturas se pagan a los 60 días de su presentación. Explicó que con este acuerdo, los profesionales cobran las consultas a los 10 días de ser facturadas, sin embargo, Copac no estuvo de acuerdo con esta disposición.

El funcionario calificó como "llamativo" el rechazo de Copac al aumento ofrecido, comparándolo con la falta de cortes de servicios durante el gobierno anterior, cuando los valores de consulta eran significativamente menores. Daglio concluyó que la suspensión de servicios a los afiliados tras el ofrecimiento de aumento es una situación "rara" y merece un mayor análisis.