COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Al menos 36 chubutenses se encuentran varados en la provincia de Córdoba, ya que se vieron imposibilitados de regresar a sus casas en medio de la cuarentena. Han movido cielo y tierra para hacerles llegar el pedido a las autoridades del gobierno nacional, provincial y municipal, de que gestionen un colectivo que les permita regresar.

Se trata de familias oriundas de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Esquel. Romina Pires es de Rada Tilly y está junto a su hijo de 5 años: “Estamos acá hace más de 20 días, estamos en Nono, un pueblo de la sierra, nos encontramos ya desahuciados estamos todo el tiempo con las noticias y nos siguen dejando despojados de nuestro lugar, nos desvaloran”, expresó entre llantos.

Chubutenses varados en Córdoba (Canal 9)

“Salimos el 15 y nos agarró la cuarentena con las restricciones, no tuvimos la posibilidad de volver. La aerolínea nos canceló los vuelos y por vía terrestre no nos dejaron salir”, dijo. Y precisó que “estamos todos sanos, sin síntomas y hay gente mayor”.

Asimismo, señaló que no hay solución para poder regresar a sus casas: “Nos habían dado la posibilidad de salir hasta Buenos Aires, nos parece una locura porque es un lugar de foco de contagio, deberíamos esperar en el aeropuerto todo un día”, puntualizó.

“@arcionimariano @alferdez Estimado gobernador, soy Romina pires de comodoro -rada tilly! Hemos quedando 25 chubutenses desd el 15/03 distribuidos en prov cordoba ! Necesitamos volver a nuestro hogares, no quedamos alcanzados por las medidas nacionales y la complicación económica y psíquica es evidente!”— Romina on Twitter Link Romina on Twitter

Por otro lado, Gerardo Perea, uno de los comodorenses varados, compartió a través de redes sociales una carta, donde asegura que son un grupo de 36 chubutenses varados. “Espontáneamente fuimos uniéndonos en un grupo de WhatsApp, sin conocernos. Dentro de los cuales hay niños, adultos, gente de avanzada edad, sin dinero, sin obra social”, escribió.

A lo largo de estos días han intentado comunicarse con el gobierno provincial y nacional, pero no han tenido respuestas. “Hemos llegado al ministro de gobierno de la provincia, Grazzini, en un principio nos brindó una rápida respuesta y mostró interés en resolver nuestro retorno. Pero hace días que ya no responde, y lo último que nos dijo fue que ninguna empresa quería venir”, se señala en el posteo.

“Nos preguntamos por qué sacan 10 colectivos de Buenos Aires y no pueden sacar uno de Córdoba. Porque este mal trato hacia nosotros. Entendemos que tenemos los mismos derechos. Ojala estas palabras lleguen a destino, y encontrar pronto una solución”, agregaron.