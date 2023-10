El dólar "blue" supera los $1.000 este martes y vuelven a suspender la venta en Comodoro

La cotización del dólar “blue” continúa una escalada imparable y volvió a batir el récord nominal, al ubicarse en $1.005 en Comodoro Rivadavia, lo que llevó a suspender nuevamente la venta del billete norteamericano en la ciudad, medida que ya se había tomado desde el viernes hasta el lunes último.

“No hay techo, pero con esta volatilidad no se puede vender”, dijo uno de los operadores de la ciudad ante la consulta de ADNSUR, por lo que no hay certeza sobre el momento en que podría volver a operarse, ni tampoco si se cumplirá el presagio de economistas cercanos a Javier Milei, de que el billete podría llegar a los $1.400.

El dólar ‘blue’ cerca de $950 y se suspendieron ventas en Comodoro

“Cuanto más alto cotice el dólar paralelo, más fácil será la dolarización”, había dicho el candidato libertario la semana pasada, mientras que el lunes por la mañana sumó un peldaño más.

“El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, añadió en una entrevista con Radio Mitre, en la cual recomendó no renovar los plazos fijos en moneda local.

Ese tipo de expresiones en un candidato con altas chances de ganar la presidencia suele provocar fuertes efectos en el mercado, lo que motivó que hubiera críticas no sólo desde el oficialismo, a través de Sergio Massa, sino también por parte de Carlos Melconián, el economista designado por Patricia Bullrich como eventual ministro de Economía, en caso de ganar la Presidencia de la Nación.

El dólar "blue" marca nuevo récord: ya supera los $900 este lunes

“Yo aspiraba a una transición patriótica pero no hay chance –dijo esta mañana el economista elegido por Bullrich, en diálogo con Radio Con Vos-. Cada uno hace la suya, todavía no pude identificar si alguien juega en yunta, tenemos este desorden subproducto de que la política y la anti política o anti casta muestran que es más de lo mismo. La que sufre es la gente”, cuestionó.

En igual sentido, había expresado un par de días atrás que “el dólar ronda los 1.000 pesos porque tenemos uno que se pone contento cuanto más sube y el otro que tira papel como si fuera kerosene al fuego”, había advertido, sumando también su cuestionamiento a Massa por la emisión monetaria.