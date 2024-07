El desgarrador relato de una excompañera del femicida de Catalina Gutiérrez: "Tenía que matar para.."

Una excompañera de Néstor Soto, el joven patagónico de 21 años detenido por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba, reveló que en reiteradas ocasiones denunció el acoso que sufría por parte de Soto cuando cursaban el secundario juntos, pero que sus reclamos nunca fueron atendidos por las autoridades escolares.

La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, relató a través de sus redes sociales que en "reiteradas veces" habló con las preceptoras de la escuela por "situaciones raras" de Soto, pero que "nunca la escucharon".

"Tenía que matar a una chica para que se dieran cuenta. Qué horror todo", lamentó la excompañera en un tuit que luego borró.

En diálogo con TN, la joven detalló una incómoda situación que vivió con Soto durante un campamento escolar: "Me insistió varias veces cuando le dije que no y lo tuve que empujar para que se alejara de mí".

Tras ese episodio, agregó, Soto "empezó a tener más contacto" con ella en el aula, pero ella "era bastante cortante con él por lo que había pasado".

Finalmente, la excompañera contó que le relató lo sucedido a una preceptora, pero que desde la escuela "nunca la escucharon". Incluso, dijo, Soto siguió yendo al colegio "como si nada" después del acoso.

"Lo que pasé en el secundario me llevó a pasar una depresión muy triste hace meses. Esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado en su momento pero no lo hicieron", lamentó.

Según la joven, luego del secundario nunca más volvió a tener contacto con Soto, hasta que después del femicidio de Catalina Gutiérrez, el acusado vio una de sus historias en Instagram. "Todo muy horrible", concluyó.