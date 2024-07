La ciudad de Córdoba está en shock tras el brutal femicidio de Catalina Gutiérrez, una joven influencer de 21 años. El principal y único acusado es Néstor «Nuni» Aguilar Soto, un joven de 23 años oriundo de Bariloche, que había llegado a la capital cordobesa hace tres años para estudiar en la Facultad de Arquitectura. La relación de amistad entre Nuni y Catalina se convirtió en una tragedia, y ahora, sus crudas confesiones estremecen a toda la comunidad.

Según fuentes policiales, Nuni fue detenido después de quebrarse ante las autoridades y confesar el crimen. La investigación comenzó cuando la madre de Catalina denunció su desaparición. En un primer momento, la policía convocó a todos los amigos cercanos de la joven para interrogarlos y obtener información sobre su paradero. Entre ellos se encontraba Nuni Soto, quien asistió a la Unidad Judicial junto con los demás amigos.

Durante su declaración, Soto comenzó a mostrar contradicciones que llamaron la atención de los investigadores. "A medida que se daba la declaración, se contradecía", comentó una fuente cercana a la investigación. Fue entonces cuando, inesperadamente, Nuni confesó: "La maté porque era el amor de mi vida".

El asesinato de Catalina Gutiérrez dejó muchas preguntas, y una de las más inquietantes es la motivación detrás del crimen. Según fuentes citadas por el canal cordobés El Doce, Nuni explicó que había cometido el asesinato porque no pudo soportar que Catalina estuviera en una nueva relación con otro compañero de la facultad de Arquitectura. Esta situación habría desencadenado una reacción violenta en Nuni, quien no pudo manejar sus sentimientos de amor no correspondido.

El jueves por la mañana, la policía realizó un allanamiento en el domicilio de Nuni en busca de pruebas adicionales. La fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, está a cargo del caso. Hasta el momento, Nuni no presentó declaración formal ante la fiscalía.