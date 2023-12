El cantante de Ke Personajes protagonizó una pelea en un boliche: "Me paré de manos"

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, compartió un descargo en sus redes sociales, donde explicó que protagonizó una pelea en un boliche. “Nadie puede faltarle el respeto ni a mí ni a una mujer, mucho menos pegarle”.

El cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde explicó la situación: “Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”.

En un episodio que no se confirmó si se encuentra relacionado a sus posteos, trascendió que este domingo el artista se peleó en la vía pública con dos fans. El cantente se enfureció cuando vio que le sacaban fotos y lo grababan mientras paseaba con un amigo en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que el hecho se produjo alrededor de las 7:50 en la calle Junín al 1700, donde se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad después de que los vecinos llamaran al 911 y denunciaran la riña.

En el hecho intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, a cargo de Lucio Eduardo Herrera, que ante la Secretaria Única de la doctora Donatto, dispuso que se labren actuaciones por lesiones recíprocas.