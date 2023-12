Se filtraron fotos de Emanuel Noir y su "nueva novia" tras la escandalosa separación con su ex

La separación entre Emanuel Noir y Julieta Farías no terminó de la mejor manera. Luego del escándalo por una fallida propuesta de casamiento, el líder de Ke Personajes llegó a la Patagonia y parece haber encontrado el amor.

El cantante mostró a través de sus redes sociales que se encuentra en San Carlos de Bariloche y subió una historia donde dejó en claro que está saliendo, Sophia Ramos.

Ambos publicaron en las Instagram stories prácticamente el mismo video de un paisaje paradisíaco de Río Negro, destino al que viajaron para compartir unos días de relax y disfrutar del incipiente romance.

El clip está filmado desde el mismo ángulo, por lo que no quedan dudas que estaban juntos al momento de grabarlo. Hace algunas horas, Ema publicó una selfie en sus historias con un fuerte mensaje que podría entenderse como una indirecta para su ex, aunque no está claro.

“Quien no atiende los asuntos de su propia casa (y un emoji de un corazón entre paréntesis) no califica para atender los asuntos de casa ajena (y un emoji de un trébol entre paréntesis)”, escribió el hombre de Concepción del Uruguay.