"Los canales funcionan, las zonas críticas se pudieron evacuar en parte", afirmó Othar y advirtió que continuarán las lluvias

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, brindó declaraciones este miércoles por la mañana a Seta TV, sobre la díficil situación que atraviesa la ciudad en medio de un fuerte temporal de lluvia y nieve que ya acumuló 49 mm de agua; mientras sigue vigente un alerta amarillo para los próximos días.

“El trabajo es arduo, todo lo que está disponible en el municipio está afectado a este protocolo de contingencia, trabajando desde ayer en todos los lugares”, afirmó.

Asimismo, detalló que “Hubo un flujo de agua importante donde colapsaron algunos sumideros y canales, pero ya pasadas las 12 de la noche, en horas de la mañana comenzó a bajar el nivel de agua y hoy las calles que estaban ayer con nieve y por las que no se podía circular están todas lavadas, los canales están funcionando, las zonas críticas se pudieron evacuar en parte, y quedaron algunas como la Avenida Chile que, si no se hace la obra necesaria, va a ser siempre muy complicada”.

El intendente aseguró que se encuentran asistiendo a las familias que precisan ayuda- entre ellas cinco familias evacuadas- y se trabaja en los accesos de ruta 3 y ruta 26, donde hay varios colectivos y autos varados, con presencia de barrenieves parados “hay mucha nieve acumulada de hasta un 1,80 mt de alto. Estamos trabajando en forma coordinada con empresas privadas, provincia, Vialidad y ejército”, agregó.

Respecto de la situación de los barrios en medio del alerta vigente, dijo que los próximos días “va a estar complicado, vamos a tener lluvia y en la zona de rutas mucha nieve, hay que tomar todas las precauciones para que los que tengan que viajar no lo hagan, quienes transiten con mucho cuidado y vamos a estar atentos a todos los requerimientos”.

Macharashvili también precisó que “Está todo preparado para mandar colchones, frazadas, alimentos, leña y nylon para poder asistir desde Desarrollo Humano, para ir trabajando en conjunto. No pueden llegar todavía porque la ruta está congestionada”.

LAS OBRAS

En relación a las obras necesarias para evitar las inundaciones en algunos sectores de la ciudad, el intendente indicó que “En zona sur faltan las obras de drenaje, de pluvialesque no se puede continuar porque quedó trunca a fin de año por razones económicas después que el gobierno Nacional decidió bajar obras, entre esas estaba la del canal evacuador que no se pudo seguir”.

Y detalló que “ la empresa que cobró el anticipo ahora está en proceso de devolver dinero y son obras que no las puede financiar el gobierno municipal pero estamos haciendo gestiones para poder activar varias obras. Hasta hoy no tenemos buen resultado, nos han dicho que no hay financiamiento”.

Finalmente hizo un balance acerca de la sitación y señaló que "Deberíamos tener todos un poco más de comunicación positiva y las cuestiones partidarias y particulares, dejarlas para otro momento. Sin dejar de marcas las diferencias. Debemos dar muestras de madurez política, los que tenemos responsabilidad de gestión estamos pensando en mejorar las condiciones de los vecinos"

"El comodorense tiene razón en estar enojado, en las zonas que no hay infraestructura han impactado más las condiciones climáticas", puntualizó.