Una de las historias más conmovedoras de la masiva marcha en defensa de la Universidad Pública del pasado martes 23 de abril fue la graduación de Ashelén Martinez como Ingeniera Civil en la sede de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco de Trelew.

Detrás de un momento emotivo, hay años transitados en un camino que estuvo lleno de obstáculos y que presenta un escenario complejo a futuro con incertidumbres que se vislumbran en el horizonte.

Durante estos días, Ashelén habló -prácticamente- en ‘cadena nacional’ pero ADNSUR tuvo la posibilidad de dialogar con ella en el lugar justo y el momento adecuado como lo es la Escuela Politécnica de Rawson. En esos pasillos, ella realizó su Nivel Secundario, definió su futuro de vida y regresó -en los últimos años- en su rol de docente para transmitir su experiencia y la enseñanza que hay que luchar para poder conquistar los sueños y anhelos.

ORIGEN DE LA VOCACIÓN

“Una vez, los estudiantes de la Escuela Politécnica hicieron una Muestra en la escuela N° 190 de Playa Unión donde yo asistía y yo tuve como una epifanía porque dije ‘esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’. Yo me enamoré de inmediato”, recordó.

“Yo vivía en Playa Unión y tenía que venir hasta el colegio en colectivo y no estaba el sistema del TEG. Mi mamá vino a hablar al colegio y al Ministerio de Educación y les decía que yo era una muy buena alumna y estaba interesada en venir", evocó.

"Desde el Ministerio, me consiguieron la mitad de los pasajes porque este colegio tiene doble turno así que me quedaba acá. Me sigo sintiendo como en casa porque ahora soy docente de este establecimiento.”, destacó.

“La carrera de Ingeniería Civil que está muy relacionada con la construcción. Luego obtuve el título de ‘Maestro Mayor de Obra’ y lo ejercí. Tenía que trabajar porque provengo de una familia muy humilde así que tenía que empezar a generar ingresos para la casa. Mi objetivo fue formarme porque siempre mi meta era seguir aprendiendo”, expresó Ashelén.

¿CÓMO FUE EGRESAR EL DIA DE LA MARCHA UNIVERSITARIA?

“Se superó cualquier tipo de imaginario mío de cómo hubiese sido el día de mi recibimiento. No esperaba encontrar a mis compañeros apenas saliera y me sorprendió la gran cantidad de gente que había. Fue el final más estresante de toda mi vida”, afirmó.

“Mi papá es taxista de Rawson, mi mamá es ama de casa así que soy la primera universitaria de la familia. Ellos estaban acompañándome. El acompañamiento de la familia fue muy importante desde que uno empieza a ir a la escuela”, valoró.

DOCENCIA ACTUAL

“Actualmente, soy docente de Tecnología de los Materiales en 4° año, Física en 5° y Agrimensura en 6°. Hay que atender la situación afectiva, emocional y el proceso de crecimiento de los chicos", enumeró.

"Una tiene que dar el ejemplo y fomentar e incentivarlos para que también estudien lo que quieran ser”, detalló.

PROYECTOS A FUTURO

“Actualmente, estoy trabajando con el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que depende del UTEP, Estamos haciendo la urbanización del barrio, terminando un Centro de Salud y avanzando con un Polideportivo que tiene un 50% pero ya nos dijeron que no hay más fondos. Somos 100 personas que nos vamos a quedar sin trabajo”, alertó.

“Hay una gran recesión de toda la obra pública a pesar de que esta obra se inició el ante año pasado. Como habían dicho que todas las obras que estaban en ejecución tenían que finalizarse, ya nos dijeron que no va a haber más desembolsos de de dinero”, añadió.

“Está el compromiso de los compañeros y mío también por supuesto de finalizar las obras que terminamos", adelantó.

"Tengo la palabra empeñada con el movimiento y hoy mi meta es finalizar ese trabajo”, aseguró.

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y FEDERAL

Esta historia nos vincula con el porvenir de nuestra Nación. Pudiste observar en las transmisiones nuestros títulos “La Universidad Pública es el moto para el desarrollo de la Patria”.

Los hijos de los trabajadores podemos concurrir a la Universidad Pública para formarnos, crecer como personas y convertirnos en profesionales que puedan contribuir al engrandecimiento de cada uno de los aspectos de los temas centrales para tener una mejor Argentina.

Varios de nosotros tuvimos que viajar a varios kilómetros de nuestro lugar de origen y convivir con el desarraigo en un dolor que nos atravesó a nosotros y a nuestras familias. La recompensa llegó tiempo después cuando logramos ser los primeros universitarios de la familia.

Esas acciones permiten que una familia evolucione, un país crezca y que podamos ser optimistas con el futuro a través de ejemplos concretos y palpables.

En la defensa de la Universidad Pública, están todos estos temas en juego. Pero el más complicado es el espejo donde mirarnos: si vamos a contribuir a crecer como pueblo o vamos a administrar el deterioro estructural, humano y moral. La marcha de la Universidad Pública marcó esta disyuntiva y trazó un camino a futuro. Esperemos estar a la altura del desafío.