La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización para este miércoles 1 de Mayo, en conmemoración al Día del Trabajador. Este evento se llevará a cabo a pocos días del segundo paro general convocado para el 9 de mayo.

El lema de la marcha será "La Patria no se vende".

La manifestación comenzará a las 10 de la mañana en la Avenida Independencia y Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y se movilizará hasta el monumento al Trabajo, en la Avenida Paseo Colón al 800.

"La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden", publicó en sus redes sociales la CGT el jueves pasado para ratificar la marcha que habían anunciado días atrás.

El cotitular de la CCT Héctor Daer, quien está al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA), dijo que: “La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”.

En ese marco, y con su plan de lucha aún latente, la central obrera también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro nacional en contra del Gobierno.

En cuanto a la convocatoria al paro general, Daer sostuvo: "Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó.

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.

"Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata", remarcó Daer.