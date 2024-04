El martes pasado, en todo el país se llevaron a cabo masivas protestas para exigir al Gobierno nacional fondos destinados a la operatividad de las universidades públicas en Argentina.

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades para marchar en defensa de la educación gratuita y de calidad. La movilización fue un claro mensaje de la importancia que la sociedad otorga a la educación como pilar fundamental de la sociedad.

En los alrededores de la sede de Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), dentro de uno de esos edificios, se encontraba Ashelén Martínez rindiendo el último final para recibirse de Ingeniera Civil.

“Originalmente tenía que rendir el jueves, pero me avisaron que el final pasaba al martes. Traté de convencer al profesor de Hormigón 2, pero no pude. Dos días cuando una estudia es mucho tiempo. No le avisé a nadie, salvo a mis papás, mi hermana y mi novio, porque podía no aprobar. Ya había desaprobado antes. Pero esta vez saqué un 4″, le contó a C5N.

Martínez es de la ciudad chubutense de Rawson y cuenta que toda su formación fue en establecimientos públicos: desde primer grado hasta graduarse de la universidad.

En ese sentido, ella aseguró que desde chica fue una elección y recordó: “Yo pude elegirlo, sabía que quería ir ahí. Estaba en sexto grado y vinieron chicos de la escuela técnica a mostrarnos lo que hacían. Tuve una epifanía en la que pensé ‘quiero hacer eso el resto de mi vida’ sin saber bien lo que era, pero me gusta entender cómo funcionan las cosas y después tratar de que funcionen”, señaló en diálogo con TN.

Una vez que terminó el colegio, comenzó a trabajar para poder colaborar con su familia. “Tuve que salir a trabajar a los 18 años para poder ayudar a mis papas. Ellos nunca me hubieran podido pagar la universidad privada”, expresó.

Además, optó por cursar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Esta institución cuenta con cuatro sedes ubicadas estratégicamente en las principales ciudades de Chubut, facilitando así el acceso a la educación superior a un mayor número de estudiantes. “En una provincia tan grande, te acerca la facultad sin tener que mudarte a otra provincia, lo que hubiera sido imposible para mí”, resaltó.

Y agregó: “A la mañana iba a trabajar y después a estudiar. Me iba todos los días en colectivo para allá, hice toda la carrera así y fue un esfuerzo enorme, como lo hace la mayoría”.

“La universidad a mí me dio muchísimas cosas. Estudié lo que quise estudiar desde chiquita, ya sabía que quería hacer esto y eso me lo dio la universidad. Soy la primera universitaria de la familia, creo que eso dice bastante”, culminó con orgullo.

Ashelén, una vez que recibió su nota y salió a la vía pública ya como profesional, luciendo el característico casco y con un colorido cartel para selfies, recibió el aplauso y las felicitaciones de los presentes, quienes celebraron su logro y simbolizaron la lucha por una educación pública de calidad para todos.