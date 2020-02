BUENOS AIRES - Los comerciantes minoristas afirman que la escasez de cambio se agravará a partir del lunes, cuando dejen de tener validez los billetes de $ 5. Sin éxito, se cansaron de insistir para que se prorrogue otra vez su salida de circulación.

Según información del Banco Central de la República Argentina​ (BCRA) al 14 de febrero había 411 millones de billetes de $ 5 y 138 millones de monedas. Una relación de casi 3 a 1. Un mes atrás, cuando la entidad decidió postergar el retiro de circulación, la distancia era aún mayor. Había 460 millones de billetes y 94 millones de monedas. Casi 5 a 1.

La fecha límite inicial era el 1° de febrero, pero a mediados de enero se prorrogó para este sábado 29. Además, el BCRA dio otro mes de gracia para cambiar los billetes en los bancos: hasta el 31 de marzo.

Como había explicado Miguel Pesce, presidente de la entidad bancaria, la medida tenía como objetivo "facilitar las operaciones comerciales de todos los actores del sistema financiero". Pero, según explican los comerciantes minoristas, la mejora no fue suficiente y les preocupa.

Pedro Cascales, secretario de prensa de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME​) dijo a Clarín que "la realidad es que no hay monedas. El problema no es tan grave porque todavía hay billete, pero se va a agravar cuando salgan de circulación".

"No alcanza con las monedas de $ 1 y $ 2 para dar el vuelto de $5", resaltó Néstor Adrián Palacios, presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). Otro punto que remarcó es la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal con el resto del país. "En el interior las monedas no aparecen", dijo. Y señaló el "rechazo" de algunos vecinos o mayoristas a los billetes de $ 5, quienes ya no quieren aceptarlo.

La Cámara Argentina de Comercio y CAME habían pedido originalmente que se postergara por seis meses la salida de circulación. En ese sentido, Cascales afirmó que "la prórroga fue exigua" ya que solo se aplazó por un mes para los comercios y dos meses para el canje en entidades bancarias. El tema se trató en la reunión del Consejo Directivo de CAME y se presentó un reclamo por la falta de monedas.

Fuentes del BCRA consultadas por Clarín descartaron por ahora la posibilidad de poner un nuevo plazo y ratificaron el cronograma vigente. Pusieron énfasis en que desde el domingo no se pueden utilizar más. Pero sí será posible depositarlos o cambiarlos en entidades bancarias hasta el 31 de marzo.