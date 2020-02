COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En Trelew advirtieron sobre la legislación de su uso de la Tarjeta SUBE y se armó una polémica en torno a ello. Es que según informó Diario Jornada, es frecuente que los pasajeros que no cuentan con su plástico le den el dinero del viaje a otra persona y ésta otra marque dos boletos para llegar a destino.

Esta práctica está prohibida, indica el mismo medio, y afirma: “Algunos choferes informan con amabilidad que no puede realizarse esa operación pero en otros casos hubo reportes de malos tratos por parte de trabajadores del volante que obligan a la persona a descender el vehículo. Informar es lo correcto porque muchos desconocen la normativa. El maltrato no está justificado”.

El director de Terminal y Aeropuerto de Trelew, César Ayala, explicó que “la tarjeta SUBE es un documento individual. La utilización debe ser una para cada persona de cualquier edad, sin importar si es niño o adulto”.

Sobre la normativa en vigencia, dijo el funcionario que “tiene que ver con muchas cuestiones. Por ejemplo, un jubilado puede tener algún tipo de descuento por su condición, como así un estudiante, etcétera. Cada una es una condición individual de cada persona, entonces, se armó de una forma que sea justamente: individual”.

El funcionario, no obstante, admitió que compartir la tarjeta “es una práctica habitual” en tano que consideró importante “informar que se tome consciencia que es individual. “Uno no debería prestar la tarjeta sube, se da muchas situaciones en donde se va trabajando sobre el momento para informar. No es positivo dejar a la gente en el lugar y sin subir al colectivo por no tener su boleto”, remarcó.