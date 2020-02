COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Cuando Gastón Salas entra al comedor de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) a los chicos de la colonia del club, de donde surgieron Sixto Peralta, Andrés Silvera y Sergio Romero (exarquero de la Selección), se les iluminan los ojos. Lo vieron muchas veces en televisión creando grandes obras de pastelería con sus manos, entre ellas una galleta de azúcar con la forma de la Torre Eiffel. Para ellos no es una persona cualquiera.

Por estos días Gastón se prepara para la segunda edición de Bake Off, el certamen que lo hizo conocido a nivel nacional y el cual ganó. Sabe que participará en algún capítulo del programa y volverá a entrar a la carpa, ese lugar donde pasó tantos momentos felices.

“Seguramente aparezca en Bake Off, así que estoy muy feliz de la gente que se inscribió, de los participantes”, contó en una charla con ADNSUR. “Mucho no puedo adelantar pero estoy acompañando a los chicos en este momento, que es como yo les digo, no saben lo que les está por pasar, no creo que sean conscientes de lo que significa el programa. Pero tengo muy buen trato con todos los chicos, así que estoy feliz”.

La última semana Gastón Salas le enseñó a cocinar a los chicos de la Colonia de la CAI.

A DOS AÑOS DE SU PARTICIPACIÓN

A la distancia, Gastón ve con mucha más amplitud lo que significó Bake Off en su vida y todo lo que la cambió. “Es muy loco; cuando estás grabando no tenés conciencia de donde eso va a salir, que la gente va a estar hablando de vos, que lo que digas se va a hablar. Entonces es como que uno no tiene conciencia de la magnitud que tiene el programa y la magnitud que tiene Telefé; más que es un programa muy visto y es de la familia. Es impresionante”, admitió.

Para Gastón volver a entrar a la carpa, es vivir todo eso de nuevo. “Acordarme y ver mi estación es muy emocionante porque Bake Off era un escalón que me faltaba subir para llegar a donde yo quiero estar y donde estoy hoy. Fue una gran ayuda y me dejó amigos como Julia, Lorena, Marcela. Es hermosos todo lo que pasó, y la gente me sigue conociendo por el programa, así que será muy lindo volver”, indicó.

El gran pastelero argentino admite que cada tanto ve los programas que tiene guardados. El resto del tiempo lo distribuye entre la familia y el trabajo, atacando varios frentes, desde grabar un ciclo televisivo para ColoralTv, que será transmitido por Telecentro para Argentina, Panamá, Uruguay y Costa Rica; hasta participar de exposiciones y brindar talleres para niños, tal como hizo en la CAI donde les enseñó a cocinar pan.

“Con los chicos tengo mucho feeling. Yo creo hay que dejarlos incursionar en la cocina. Yo empecé cocinando de chico panqueques con mi abuela. Me gusta mirar las cosas que miran ellos como para no quedarme afuera. Por eso ahora estoy en Tic Toc, una nueva plataforma que es como Instagram pero solo de videos. Pero la verdad es que tengo muchos proyectos y lo que hizo Bake Off fue ayudarme a lograrlos más fácil. Así que el próximo proyecto que tengo es poner una pastelería en Comodoro, así que veremos si se concreta en los próximos meses”, adelantó.

El momento en que Gastón ganó Bake Off.

EL GRAN SUEÑO

Gastón siempre dijo que su sueño era tener una pastelería en la ciudad. En su mente tiene dos proyectos. Uno a corto plazo y otro un poco más ambicioso que quiere lograr.

“Tengo muchas ganas, lo que pasa que es largarse a hacerlo y lleva muchas cosas: buscar el lugar y una persona que se acople a mí en lo monetario para que pueda hacer la pastelería que yo quiero, que no existe en argentina. Yo quiero algo súper novedoso, súper innovador, donde la persona grande vuelva a ser chico cuando este en la pastelería y que todo el tiempo te sorprendas por un postre o un menú. Pero la panadería que vamos a poner en unos meses es un estilo más elegante”, aclaró.

Por el momento Gastón piensa en esa primera panadería que le permitirá llegar en forma masiva a la gente de Comodoro, su comunidad. Mientras tanto, ve a futuro aquella panadería de sus sueños, la cual le gustaría montar en el viejo edificio Pérez Companc, donde siempre la imaginó.

“Siempre quise tener una panadería ahí. Cuando era chico yo le decía a mi mamá de un lado voy a poner la pastelería y del otro el restaurante. Me gustaría que sea ahí, pero yo pongo fichas y que todo fluya. Son muchos pasos que hay que hacer para llegar a eso, pero seguramente lo voy a concretar”, dice el ganador de Bake Off, quien rompió barreras en la pastelería desde Comodoro, demostrando que en ese rubro el sur también existe.