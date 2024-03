La factura de la luz sigue representando un fuerte golpe al bolsillo a la hora de pagar los servicios. Por lo que la posibilidad de ahorrar lo máximo posible minimizando nuestro consumo eléctrico es una herramienta que no debemos dejar de tener en cuenta.

Para lograr una optimización eficiente, es imprescindible modificar nuestros hábitos de consumo. Es crucial analizar detenidamente nuestras prácticas actuales y contemplar ajustes que nos posibiliten disminuir el consumo de manera efectiva.

🔸La televisión es uno de los dispositivos más comunes que dejamos conectados sin necesidad durante todo el día y muchas veces sin tenerlo prendido. Y aunque apaguemos la televisión con el control remoto, sigue consumiendo energía mientras está enchufado. Por lo que desenchufarla cuando no la estamos utilizando puede generar un ahorro significativo.

🔸La computadora no tiene sentido mantenerla conectada a la corriente durante la noche si no la vamos a utilizar. Además, si tienes un portátil, evita dejarlo cargando toda la noche, ya que estarás desperdiciando energía.

🔸En la cocina también hay pequeños electrodomésticos que también pueden desconectarse en caso de no utilizarlos. Como puede ser el microondas, el horno eléctrico, la tostadora, la pava eléctrica o la máquina de café. No es necesario mantenerlos enchufados todo el tiempo, basta con conectarlos cuando vayas a utilizarlos.

🔸Los cargadores de celulares, son otro ejemplo común de consumo fantasma. Es habitual dejar el celular cargando durante la noche, pero una vez que alcanza el 100%, seguirá consumiendo energía innecesaria.

🔸 Lo alargadores son útiles para concentrar varios equipos electrónicos en un solo enchufe, pero no tiene sentido mantenerlos conectados todo el tiempo si no están siendo utilizados. Desenchufarlos cuando no se estén usando puede evitar el consumo innecesario de energía y ayudar a reducir la factura de la luz.