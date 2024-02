Tensión con gobernadores Nación no definió si habrá paritaria docente y peligra el inicio de las clases El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró este miércoles que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales y confirmó que no se transferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente. Según Adorni, "ese fondo no existe".