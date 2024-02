El vocero presidencial, Manuel Adorni, abordó este miércoles el reclamo de los gremios docentes y comunicó que el Gobierno aún no ha definido si se llevará a cabo una paritaria nacional. Asimismo, confirmó que no se transferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente, señalando que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales en Educación.

Según lo manifestado por referentes sindicales, existe incertidumbre respecto al inicio de clases debido a la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno. Esta situación ha generado tensión política con los gobernadores, quienes expresaron su malestar por la demora en la transferencia de fondos destinados al salario docente y tuvieron que cubrir los sueldos de enero con recursos propios.

“Lo que se denomina paritaria docente nacional, que todos sabemos que no es tal, que no existe, se está evaluando y no hay una definición”, señaló Adorni. “Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

“El Gobierno va a promover que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo, independientemente de la paritaria, que es relevante, pero esa discusión la tiene que dar las provincias”, añadió el funcionario y completó: “El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”.

QUÉ DIJERON LOS SINDICATOS

Los principales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) brindaron en la mañana de este miércoles una conferencia de prensa. Allí, advirtieron sobre la posibilidad de que las clases no inicien en tiempo y forma, y reclamaron al Gobierno “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo”.

“Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, si no peligra el inicio de clases”, pidió la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, quien estuvo acompañada por el secretario adjunto del gremio, Roberto Baradel, y otros integrantes de la mesa directiva.

El viernes de la semana pasada, los ministros de Educación de las 24 provincias argentinas, en el marco de una reunión de dos días del Consejo Federal de Educación, firmaron una carta dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, en la que le expresaron su preocupación por el tema.

Allí le consignaron la falta de transferencia del Fondo de Compensación Salarial Docente y de otros ítems salariales como Conectividad y Material Didáctico y además, los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar), y el Fondo de Infraestructura. Los ministros lamentaron “la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.