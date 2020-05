CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Científicos cordobeses lograron un tratamiento con "resultados positivos" para el coronavirus, utilizando nebulizaciones y que se obtuvo a base de ibuprofeno, según lo anunció esta mañana el ministro de Ciencia y Tecnología de esta provincia, Pablo de Chiara. "Nueve pacientes con Covid-19 -cuatro ambulatorios y cinco internados- fueron sometidos al mismo, arrojando mejoras significativas en sus cuadros respiratorios", resaltó el funcionario.



"No es un ibuprofeno común y hay que aplicarlo de una forma especial. Se trata de una solución nebulizable que transfiere sus propiedades con capacidades mucolíticas. Es muy eficiente en enfermedades pulmonares como EPOC y fibrosis quística", explicó De Chiara.



En ese sentido, explicó que "los pacientes no solo han mejorado su cuadro clínico, si no que algunos lograron una negativización temprana. Antes de los siete días, mostraron mejoras en sus cuadros", precisó a Cadena 3 De Chiara.



El ministro destacó que uno de los casos relevantes tiene que ver con un paciente, de 67 años, que "posiblemente necesitaba respirador y hoy está en un tratamiento ambulatorio".



"Para nosotros es una noticia importante, pero hay que tomarlo con cautela para poder tener evidencia", sostuvo el funcionario y precisó que el resultado es de un proyecto de investigación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, e investigadores del Ceprocor (Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba) y del laboratorio Luar.



El tratamiento tiene que ver con una droga que no es disoluble en agua, pero que lograron transformarla para crear una solución con alta concentración de sal que se coloca en nebulizadores especiales para el tratamiento de pacientes.



La presentación del tratamiento se realizará hoy, a las 10, en la sede del ministerio de Ciencia y Tecnología, y estará encabezada por el titular de esta cartera, Pablo De Chiara; el ministro de Salud, Diego Cardozo; e investigadores del Ceprocor (Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba) y de laboratorio Luar.