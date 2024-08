BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro: ¡en octubre llega el evento más espectacular del año!

Preparate para un fin de semana sin igual, donde la pasión por las hamburguesas y las mejores cervezas artesanales se unirán para hacer historia en Comodoro Rivadavia.

Este sábado 19 y domingo 20 de octubre, el Predio Ferial abrirá sus puertas para recibir la primera edición del BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro un evento único que reunirá a las mejores hamburguesas de la región y la mayor variedad de cervecerías artesanales.

Conectividad aérea en crisis: Comodoro busca una solución tras la suspensión del corredor atlántico

Se trata de la primera edición de un festival para toda la familia que tendrá en la música de primer nivel otro de sus platos fuertes, con la presencia de Kapanga y Nahuel Pennisi, además de decenas de bandas locales que acompañarán con su arte las dos jornadas. ¡Más de cien artistas en escena a lo largo de los dos días!

Bajo un mismo techo, las mejores hamburgueserías de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Sarmiento se unirán a los cerveceros más destacados de la Patagonia para ofrecer una experiencia inolvidable. ¡La unión hace la fiesta!

25 proyectos de investigación científica recibirán apoyo financiero en Comodoro

Este evento será el sueño hecho realidad para los amantes de las hamburguesas y la cerveza, pero eso no es todo.

No! Porque a las más de 100 variedades de hamburguesas y 200 de cervezas durante dos días vas a poder disfrutar de un espectacular line-up con las mejores bandas, humoristas y cuerpos de danza locales, culminando con los cierres estelares de Kapanga y Nahuel Pennisi.

Sí, después de mucho tiempo, Kapanga vuelve a Comodoro y vas a tener una oportunidad única para disfrutar de su música.

Y además, se sumará todo el conmovedor talento de Nahuel Pennisi, con su música que llega bien fuerte y directo al corazón.

Vecinos de Comodoro alertan por un perro de pelea que anda suelto y atacó a varios canes

Además, el festival va a contar con un patio de juegos gigante para grandes y chicos, espacios instagrameables, divertidas competencias y actividades temáticas, un sector de artesanos y más de 100 premios para todos los asistentes, incluyendo sorpresas especiales para celebrar el Día de la madre.

Este evento, es organizado por ADNSUR | ÑAM y la Asociación Civil Rincón Cultural. Cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y se jerarquizará con el apoyo de grandes de grandes patrocinadores.

Se conocieron los resultados del caso sospechoso de "Viruela del Mono" en Comodoro

Además, la ambientación estará a cargo de La Aldea , la ticketera por CMD y el sonido e iluminación por Fusión Sur, garantizando una experiencia de calidad y magnitud a la altura de grandes propuestas como Expo Turismo y el Festín de Sabores .

¡No te lo pierdas! bajo un mismo predio te esperan para vivir un fin de semana inolvidable en Comodoro Rivadavia las mejores propuestas de hamburguesas, de cervezas y del espectáculo.

¡Muy pronto vas a conocer más detalles y vas a poder seguir todas las alternativas por las redes sociales.

Crisis en el sector hotelero-gastronómico: "Si la gente no tiene plata es muy difícil que la actividad repunte"

BurGOD! Fest y Oktoberfest 2024 l, no te lo vas a querer perder.

Mirá el Line Up completo de hamburgueserías de la fiesta:

* Symbio Burger.

* Pepper Pini.

* Burger 71.

* Bati Food.

* Fatfood BG.

* Lucky Burger.

* Club De La Hamburguesa (CO).

* Sr Smash.

* Gordo's Grill.

* Tio Mono.

* ⁠Mister Burger (SR).

* 420's Burger (CO).

* Astor Food.

* ⁠Di Mundi.

* ⁠El Taller Firebull (RT).

* La Esquina Del Cheff.

* Roro Paps (CO).

* Big Mike's. 🎞️

* Smash Street Burger (CO).

* El Incognito Hamburguesería.

* Carnage Burger (C/ Opción Foodtruck)

Y estas serán algunas de las cervecerías que estarán presente:

Kowka (Stand + Food Truck)

Otron

Estepa

Rebel Hops

Keloide

Birra Contra La Máquina

Glaciares

Ciervo Negro

Locomotora

Marfil

Kaizen

Cerro Blanco

Stok

Viteau

Cardiólogos realizan un paro por 48 horas en todo el país: "Seguimos atendiendo las urgencias"

Y vas a seguir enterándote de actividades imperdibles que toda la familia va a tener para hacer en el lugar, como juegos, entretenimientos, espacios de artesanos, sorteos y mucho más, todo, en el “big show patagónico más innovador de este 2024”.

Contacto para contratación de stands en el evento: 297-5448171 | 11-61166027

Ya Sabés!!! @yasabes.arg

Contenido intervenido con IA, bajo supervisión y edición de Adnsur.