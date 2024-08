Vecinos de Comodoro alertan por un perro de pelea que anda suelto y atacó a varios canes

Este domingo, cerca de las 15:50 horas, vecinos del barrio Pueyrredón se vieron alertados al escuchar los gritos de una mujer que paseaba junto a su familia sobre la intersección de Dr. Cayelli y Colonos Galeses, y su perro fue atacado por un Bull Terrier que “agarró al can del cuello y no lo soltaba”.

Al respecto, una vecina de la zona relató “pasaron varios vecinos, de hecho un señor que iba en un auto se bajó, tuvo que ahorcar al perro y ahí lo logró soltar al otro animal”. Y agregó que “la familia ya se había resignado, pasó una chica que hizo ayudar y el perro la mordió”, sostuvo.

Ante esta situación, se contactaron con la policía mientras la mujer se iba con su perro al veterinario. "Con otros vecinos nos quedamos reteniendo al perro Bull Terrier y la policía nos dijo que no podían hacer nada, que corresponde a la Municipalidad o a la dirección de Veterinaria. Y nos sugirieron que atáramos al perro en un patio de una casa deshabitada", precisó.

Asimismo, indicó, “compré unas gotas para sedarlo en una veterinaria que estaba abierta y esa misma veterinaria me dice que -hace un rato- había recibido a un perro también mordido por un Bull Terrier, le mostramos la foto a la otra persona y coincide que este mismo perro el que lo mordió en Av. Roca y Kennedy”.

“Tuve que recibir ayuda de los vecinos, porque sola iba a ser imposible. A la madrugada tuve que ir a darle gotas de sedante al perro porque estaba llorando desesperadamente para que no despierte a los vecinos y no se escape. Finalmente , a las cuatro de la mañana aproximadamente según otra vecina, lo vio que se soltó la correa, saltó la reja y se escapó”.

Por estas horas, el perro “de pelea” está suelto, puede estar en cualquier barrio de Comodoro Rivadavia. "Hemos encontrado en Facebook que ya ha atacado a otros perros, ya ha estado perdido. Hace dos semanas su dueño lo había perdido y lo encontró, pero se escapó nuevamente. No sabemos quién es la persona responsable y desde ‘Comodoro atiende’ sí o sí nos piden una denuncia policial y el nombre y dirección del dueño del perro que -como no lo tenemos-, no van a hacer nada", reclamó.