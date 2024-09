La magia y emoción de Nahuel Pennisi llega a Comodoro en octubre con un show especial

La población de Comodoro Rivadavia estaba pidiendo su vuelta y ese sueño musical será realidad en muy poco tiempo más: el talentoso Nahuel Pennisi volverá con su show a la ciudad, en un espectáculo único para toda la familia y en un evento espectacular.

La presencia de Pennisi será en el marco de un evento que ya desde su primera edición promete transformarse en un clásico.

Se trata del BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro que se realizará el 19 y 20 de octubre en el Predio Ferial, con más de un centenar de artistas en escena y un plato fuerte gastronómico, ya que será el gran lugar para conocer y probar las mejores hamburguesas y cervezas artesanales de la ciudad y la región.

BurGod! Fest & Oktoberfest Comodoro: ¡en octubre llega el evento más espectacular del año!

Además, el lugar va a contar con un patio de juegos gigante para grandes y chicos, espacios instagrameables, divertidas competencias y actividades temáticas, un sector de artesanos y más de 100 premios para todos los asistentes.

Pennisi será la figura principal de la jornada del 20 de octubre, mientras que el día anterior, cerca de la medianoche, será el turno de los aclamados “Kapanga”

Pennisi presentará en Comodoro Rivadavia su repertorio que lo llevó a triunfar en escenarios de todo el país, actualmente en gira, y seguramente también tendrá lugar para su reciente trabajo, “Momentos”.

En el mismo lugar, las mejores hamburgueserías de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Sarmiento se unirán a los cerveceros más destacados de la Patagonia para ofrecer una experiencia inolvidable.

Mirá el Line Up completo de hamburgueserías de la fiesta:

* Symbio Burger.

* Pepper Pini.

* Burger 71.

* Bati Food.

* Fatfood BG.

* Lucky Burger.

* Club De La Hamburguesa (CO).

* Sr Smash.

* Gordo's Grill.

* Tio Mono.

* ⁠Mister Burger (SR).

* 420's Burger (CO).

* Astor Food.

* ⁠Di Mundi.

* ⁠El Taller Firebull (RT).

* La Esquina Del Cheff.

* Roro Paps (CO).

* Big Mike's. 🎞️

* Smash Street Burger (CO).

* El Incognito Hamburguesería.

* Carnage Burger (C/ Opción Foodtruck)

Y estas serán algunas de las cervecerías que estarán presente:

Kowka (Stand + Food Truck)

Otron

Estepa

Rebel Hops

Keloide

Birra Contra La Máquina

Glaciares

Ciervo Negro

Locomotora

Marfil

Kaizen

Cerro Blanco

Stok

Viteau

Este evento es organizado por ADNSUR | ÑAM y la Asociación Civil Rincón Cultural y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y grandes patrocinadores que colaborarán para lograr un evento único.

BurGod! Fest y Oktoberfest Comodoro 2024, no te lo vas a querer perder.

Ya Sabés!!! @yasabes.arg