La canción, con ritmo pegadizo, se queda instalada en la cabeza del que la escucha, y no son pocos los que se sorprenden entonándola de forma inconsciente cuando están distraídos.

La banda Ultimátum tocaba en una plaza de San Telmo cuando un nene se perdió. El resto de la historia se escribió en redes sociales. “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”, entonado con voz grave y acompañado por un ritmo casi blusero, se viralizó en seguida. La banda incluso grabará la canción viral.

Memes y recreaciones no se hicieron esperar. Y los que no quisieron quedar fuera de esta tendencia fueron Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez. Junto a Gimena Accardi, los actores de Una semana más se pusieron en el rol de protagonistas.

Para esto, Rojas se subió a los hombros de su colega quien, totalmente metido en el personaje, aplaudía con absoluta seriedad. Por su parte, el ex Rebelde Way hizo lo propio y, encarnando al pobre Juan Cruz, imitó su llanto desesperado. La secuencia terminó con una carcajada de los tres involucrados -Gime caminó junto a su pareja mientras lo seguía con los aplausos-, quienes no pudieron mantener la compostura por mucho tiempo.

“Dale Eduardo”, escribieron a modo de descripción. La publicación superó los 200 mil Me Gusta y se llenó de comentarios en donde tanto usuarios como fans celebraron la ocurrencia de los artistas. Entre ellos se destacaron los mensajes de Grego Rosello, Emily Lucius, Georgina Barbarossa, Gastón Sardelli, Julieta Pink y Evelyn Botto.

El cómico video llega en un momento agridulce para los tres, debido a que Una semana más, la obra con la que recorrieron juntos el país, llegará a su final después de tres años en cartelera. Luego de convertirse en un éxito absoluto y de ubicarse entre la preferida de los fanáticos del teatro, la pieza dirigida por Mariano Demaría se despedirá de las tablas el 25 de septiembre.

