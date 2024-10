Cristina Massera, desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la UNPSJB, describió hoy la difícil situación que atraviesan los estudiantes de la Universidad de la Patagonia, ante la dificultad para cubrir los costos con las becas, que quedaron congeladas en 26.800 pesos, encontrándose hoy la totalidad de los albergues cubiertos, con 146 plazas cubiertas, con otras 60 personas en lista de espera.

“En nuestra Universidad tenemos distintos tipos de becas, que son de ayuda económica, para el comedor, de alojamiento y becas de emergencia -describió la funcionaria-. Este año estamos con el presupuesto reconducido del año pasado y junto con la rectora, hemos hecho un esfuerzo muy grande para tratar de mantener la misma cantidad de ayuda del año pasado, porque la inflación ha superado el 200%”.

Semino en Rada Tilly: “El gobierno celebra el superávit a costa de la calidad de vida de los adultos mayores”

En diálogo con Actualidad 2.0, Massera indicó que actualmente hay 300 estudiantes con becas de ayuda económica, notándose un incremento aún mayor en las de alojamiento, que hoy se encuentran totalmente cubiertas, en los albergues en los que se brinda alojamiento para estudiantes, tanto en Comodoro Rivadavia, como en Puerto Madryn, Trelew y Esquel.

“La beca de ayuda económica es de 26.800 pesos y cuando dialogamos con los estudiantes que las solicitan, nos comentan que es para poder transitar por cada una de las unidades académicas y lograr recibirse. Esto se utiliza para comida y otros gastos de la vida cotidiana. Muchos lo usan para pagar internet”, describió.

Massera cuestionó que los montos son insuficientes para cubrir tantas necesidades, ante la falta de respuesta desde el ámbito central para incrementar el presupuesto.

Un informe reveló la caída de recursos para provincias tras aprobación del Presupuesto 2025: perderán US$ 5.000 millones

“Obviamente que estos números no son suficientes, hemos reclamado de manera insistente para recibir más financiamiento y poder acompañar a estudiantes que tienen una situación de vulnerabilidad muy pronunciada, pero no lo hemos conseguido -lamentó-. También estamos en comunicación las demás universidades nacionales y la situación es muy preocupante, porque realmente no llegar ni siquiera a cubrir una beca de 30.000 pesos es insignificante para poder acompañar a los estudiantes en este trayecto académico”.

El programa de becas Gregorio Álvarez alcanzó a 15.536 estudiantes en Neuquén

LA MAYOR DEMANDA ES POR ALOJAMIENTOS

Massera precisó que la demanda de ayuda por parte de un número elevado de estudiantes es constante a lo largo del año, que presentan notas con solicitudes de ayuda y deben ser evaluadas por el Servicio Social de la Universidad.

“La situación más compleja se refleja en los alojamientos -precisó-, porque muchos estudiantes del interior, a los que la familia acompañaba con alquileres, hoy no pueden acceder a los montos de renovación de sus contratos, así que son los que solicitan las becas de emergencia de alojamiento”.

"Semana de agitación en defensa de la Universidad Pública": todas las actividades que habrá en Comodoro

Se trata de alumnos de otros puntos de la región, tanto de Chubut como del norte de Santa Cruz o de otras provincias, ya que esa línea de asistencia es para estudiantes cuya residencia de origen está a más de 50 kilómetros de distancia de la sede universitaria.

“Tenemos muchos chicos y chicas de El Maitén, Esquel, Sarmiento, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, etc. Y así vamos sumando estudiantes para que puedan llegar a nuestra Universidad”, detalló.

Los albergues en las distintas sedes alcanzan para 146 personas, encontrándose actualmente con todas las plazas cubiertas. A esto se suman 24 lugares en Esquel y 12 en Puerto Madryn.

“Trabajamos muy cerca de los estudiantes, tratando de responder a las necesidades y buscando evitar también las situaciones de hacinamiento, porque la Dirección de Seguridad e Higiene nos dice cuántos estudiantes pueden ir por cada uno de esos albergues”, añadió.

Momentos de tensión: policías armados irrumpieron en la toma de una universidad patagónica

Además, hay 60 personas inscriptas en lista de espera, ya que la situación es dinámica, generándose vacantes cuando algunos alumnos no pueden seguir estudiando o dejan de hacerlo porque obtienen un trabajo.

“ESPERAMOS QUE EL CONGRESO APRUEBE UN PRESUPUESTO DIGNO”

Por último, ante comentarios de estudiantes de que se redujeron los cupos para el comedor universitario, a un total de 60 comidas, Massera aclaró que en su área se registran 130 estudiantes con esa línea de ayuda.

“Si se plantea una situación de estudiantes que necesitan esa ayuda, nosotros evaluamos y si el Servicio Social lo recomienda, brindamos el acceso, en eso no hay inconveniente”, afirmó. “Estamos muy atentos a lo que sucede en cada uno de los sectores, justamente para evitar la deserción y poder acompañar a los estudiantes”.

Estudiantes y autoridades de la UNPSJB mantienen la vigilia en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario

Finalmente, Massera expresó que seguirán con el reclamo para mejorar las líneas de asistencia y “defendiendo a la universidad pública, acompañando a nuestros estudiantes para hacer entender a la comunidad completa que lo que está informando el gobierno no es así, que esperamos que esto se resuelva en la Cámara de Diputados y Senadores con un presupuesto digno, para poder llevar adelante la Universidad”.