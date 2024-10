La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FadeCS) de General Roca se encuentra en un estado de intensa protesta luego de que sus alumnos y profesores tomaran la decisión de ocupar el edificio en rechazo a la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario. Desde la tarde del miércoles y hasta este jueves a las 17, la institución permanecerá tomada, suspendiendo todas las actividades académicas y administrativas como forma de repudio a la votación realizada en el Congreso de la Nación.

La decisión de la toma fue consensuada en una asamblea interclaustro que se llevó a cabo inmediatamente después de conocerse la noticia sobre el mantenimiento del veto presidencial. Durante la asamblea, los distintos sectores que integran la facultad —estudiantes, docentes y personal no docente— expresaron su indignación ante lo que consideran una medida que atenta contra los intereses de la educación pública y la comunidad universitaria.

Descubrieron fósiles de un dinosaurio de 70 millones de años en una ciudad de la Patagonia

En un comunicado oficial emitido por las autoridades de la facultad, se expresó un "enérgico repudio" hacia los legisladores de las provincias de Río Negro y Neuquén que votaron a favor de la ratificación del veto. En el documento, se menciona explícitamente que han sido declarados "personas no gratas" en la FadeCS aquellos diputados y diputadas que, al votar, no defendieron los derechos de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

Entre los nombres destacados en el comunicado se encuentran los legisladores Pablo Cervi, Aníbal Tortoriello, Sergio Capozzi, Lorena Villaverde y Nadia Márquez. Según la facultad, estos representantes "se posicionaron en contra del financiamiento que garantiza una educación pública de calidad". Si bien la mayoría votó a favor del veto, en el caso de Pablo Cervi, el repudio fue motivado por su abstención en la sesión.

De colonia boer a destino turístico: La transformación de Puerto Visser en la costa de Chubut

La FadeCS no solo interrumpió sus actividades en protesta, sino que también ha llamado a la comunidad universitaria a sumarse a diversas acciones de movilización y rechazo que tendrán lugar en las próximas semanas. En el comunicado, firmado por el decano Juan Carlos Fernández, se hace un llamado al conjunto de los claustros a acompañar estas manifestaciones y a exigir una revisión del veto que afecta directamente al financiamiento de la educación superior en la región.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.