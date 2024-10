Estudiantes y autoridades de la UNPSJB mantienen la vigilia en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario

En repudio al veto de la ley de financiamiento, miles de estudiantes tomaron universidades en todo el país mientras esperaban la votación que se estaba llevando adelante en la Cámara de Diputados y que ratifició el veto a la Ley de Financiamiento Universitario impulsado por el presidente Javier Milei.

En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional San Juan Bosco, Lidia Blanco, sostuvo en diálogo con ADNSUR: “Mucha incertidumbre y mucha tristeza también, porque la gente que acompañó la marcha también tenía un sesgo de esperanza en esto de que nuestros diputados escucharían la voz de esta marcha multitudinaria", señaló

Y agregó, “las universidades han empezado su lucha de diferentes maneras y seguiremos por este camino, tenemos claridad en lo que queremos de la Universidad y en esto vamos a buscar las mejores estrategias para continuar con una universidad abierta y reclamando el derecho que nos corresponde”, advirtió.

SOBRE POSIBLES MEDIDAS DE FUERZA

Blanco indicó que “el tema de las acciones directas lo vamos a tener que consensuar con el Frente Universitario que se ha conformado, para que realmente sea una estrategia conjunta y que, entre todos, defendamos la universidad pública. Porque convengamos en que, mucha gente los días que nos hemos manifestado se ha quedado en el aula dando clase y ¿estamos o no estamos con una universidad pública y abierta?, ¿qué queremos? Acá es el compromiso de todos, porque nos perjudicamos absolutamente todos”, advirtió.

Y aclaró que perjudica “no solamente el tema de becas, sino también de los salarios docentes, que son a valor de diciembre del 2023”. “¿Cuántas personas más van a continuar? Eso recrudece y afecta a nuestra Obra Social, entre las personas que se enferman, no tienen cobertura, que de por sí las obras sociales están en crisis. También eso repercute en la salud mental de los trabajadores”, reclamó.

Por último, insistió: “Esto no solamente nos afecta a nosotros, sino también a los estudiantes, que vienen y que quieren su clase y no está el docente, las actividades académicas no se van a desarrollar en tiempo y en forma. De pronto se van a prolongar los años de duración de cursada o de proyectos de recibirse”, alertó preocupada.