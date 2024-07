En un reciente relevamiento realizado por la consultora Singerman & Makon, se analizó la competitividad de 29 ciudades del mundo en términos de turismo, considerando una canasta que incluye hotelería, gastronomía, city tours, taxi, indumentaria, espectáculos, museos y productos básicos. El estudio utilizó el dólar MEP y el marginal como referencias para los destinos argentinos.

Iguazú se destacó como el destino turístico más competitivo de Argentina, ubicándose en el quinto puesto del ranking global. Esto la coloca muy por delante de otras ciudades argentinas como Córdoba (9°), Mendoza (10°), Buenos Aires (11°) y Salta (12°). La ciudad misionera logró esta posición gracias a su combinación de precios accesibles en varios rubros clave.

En contraste, Bariloche se posiciona entre las diez ciudades más caras en varios rubros específicos. Ocupa el octavo lugar en hotelería, el quinto en indumentaria, el décimo en bienes turísticos y el sexto en city tours. Este alto costo hace que la ciudad rionegrina sea más cara para los turistas internacionales que ciudades como Tokio y Dubái.

El costo promedio por noche en un hotel de cuatro estrellas para una persona en Argentina es de u$s 101,5. Bariloche se destaca como la más cara con un promedio de u$s 246 por noche, mientras que Iguazú es la más económica con u$s 62.

En el rubro gastronómico, Salta es la ciudad más barata de Argentina y del mundo para comer, con un promedio de u$s 12 por almuerzo en tres tipos de restaurantes. Le siguen Córdoba (u$s 14), Iguazú (u$s 17), Bariloche (u$s 21), Buenos Aires (u$s 28) y Mendoza (u$s 34).

Iguazú también lidera en city tours con un costo de u$s 5, siendo la más económica a nivel global. Salta le sigue con u$s 12, Mendoza con u$s 17, Córdoba con u$s 20, Buenos Aires con u$s 28 y Bariloche nuevamente se destaca como la más cara con u$s 45.

En indumentaria, Argentina se ubica entre los países más caros. Bariloche encabeza este ranking en el país con un costo promedio de u$s 582 para una canasta de ropa que incluye un jean Levi's, anteojos Ray-Ban, zapatillas Nike y una chomba Lacoste. Le siguen Salta (u$s 582), Iguazú (u$s 581), Mendoza (u$s 581), Córdoba (u$s 581) y Buenos Aires (u$s 577).

En cuanto a transporte, Salta y Mendoza son las más económicas para moverse en taxi con un costo de u$s 2 por viaje. Buenos Aires y Córdoba tienen un costo promedio de u$s 4, mientras que Iguazú es la más cara con u$s 8.

Para una canasta de productos básicos, Buenos Aires es la más barata en Argentina, con un costo de u$s 17. Le siguen Mendoza, Salta, Iguazú y Córdoba con el mismo monto, y Bariloche nuevamente se posiciona como la más cara con u$s 21.

En el rubro de museos, las ciudades argentinas se encuentran entre las más baratas del mundo. Mendoza lidera con un costo de u$s 2 por entrada, el mismo valor que Córdoba, Bariloche e Iguazú. Buenos Aires ofrece entradas a un promedio de u$s 4, mientras que Salta es la más cara con u$s 5.

Para espectáculos, Bariloche es la ciudad más económica del mundo con un costo de u$s 4, seguida por Salta (u$s 5), Córdoba (u$s 6) y Mendoza (u$s 8). Buenos Aires (u$s 12) e Iguazú (u$s 13) son las más caras en este segmento.