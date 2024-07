Misterio en la Patagonia: profanaron la tumba de un poblador y le robaron su ropa y objetos

Un caso indignante y terrorífico ocurrió en las últimas horas en un cementerio de la Patagonia, donde desconocidos profanaron la tumba de un poblador y le robaron varios objetos con los que fue enterrado.

Miguel Muñoz, poblador de El Manso, falleció hace cinco meses y fue enterrado en el cementerio de Bariloche. Hace algunos días, delincuentes profanaron su tumba y le robaron varios objetos personales. Su familia realizó la denuncia correspondiente, pero aseguran que no tienen novedades por parte de la justicia.

El hombre de 50 años falleció hace cinco meses en El Manso, un paraje ubicado entre Bariloche y El Bolsón. Fue inhumado en el Cementerio Municipal de Bariloche. La semana pasada profanaron su tumba y le robaron un par de botas nuevas, un facón y un rebenque, con los que lo habían enterrado.

“Fui el lunes a la Fiscalía y la fiscal Daniela Ortiz me dijo que todavía no tenía nada y me pidió el número de teléfono para enviarme un PDF con un informe de las cámaras de seguridad. Como no me mandó nada, volví hoy (jueves) y apenas me recibió, me preguntó: '¿qué novedades tienen?' Pero cómo me pregunta eso, es usted la que me iba a dar novedades, yo no ando investigando por mi cuenta, no me toca eso, ustedes me tienen que dar una respuesta”, declaró su hermana en diálogo con el Engranaje de Radio Seis.

Ella vive en Viedma y arregló con sus familiares viajar ahora para consultar en Fiscalía por el avance de la causa. "Lamentablemente, me vuelvo con las manos vacías, sé que no va a haber justicia, de eso se encargará Dios, que lo ve todo", expresó.

Según contó, la fiscal le dijo que hasta ahora no tienen "nada de nada", que le recordó que el lunes ella misma le había dicho que "las cámaras ya estaban", y contó que fue a ver al encargado de los videos de seguridad, quien la tranquilizó diciéndole que "hay algo" registrado, pero no se lo podía mostrar, porque debía entregar las grabaciones sólo a la Fiscalía.

"Pero ni siquiera lo pidieron, el hombre necesita un oficio de Fiscalía para poner las grabaciones en un sobre y mandárselas. Incluso ofrecí yo misma llevar el informe. Pero la fiscal me dijo que las cosas no se hacen así. Le dije que debía volver el viernes a Viedma y no me dio nada. Además, el hombre me dijo que separaron las imágenes, pero si no las piden en 15 días se borran", dijo Liliana.

Liliana agregó que también está indignada porque pagaron "cinco años por la tierra en el cementerio", y aclaró que no responsabiliza al personal del lugar, "porque el que hizo esto no tiene corazón".

Describió que en las últimas horas, bajo la lluvia, fue junto a su yerno y su hija al cementerio para construirle una estructura de madera a la tumba, ya que no pueden construir todavía una bóveda con material porque la tierra está floja.

También dijo que recibió amenazas y que según la fiscal "eso es serio", pero le sugirió ampliar la denuncia desde Viedma por Zoom. "No me quiso tomar la denuncia", indicó.

"Me voy decepcionada, la gente criminalística no mando ningún informe a Fiscalía. No tienen las cámaras, si demoran 15 días las cámaras se borran. Por lo menos tengo la tranquilidad de qye mi hermano está ahí y le hice una estructura de madera. Solo quiero saber quién fue. No voy a hacer justicia por mis propias manos, tengo hijos y nietos, y no le deseo mal a nadie", expresó.