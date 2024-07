Quieren cumplir un sueño con la ayuda de Messi y Acuña: el proyecto que podría cambiar la vida de muchas familias patagónicas

Hace dos meses se comenzó a gestar un gran sueño, que con muchas horas de trabajo y esfuerzo fue creciendo. Diego y sus 10 alumnos trabajan desde entonces todos los días para poder concretar un importante desafío que permitirá, si todo sale como lo desean, cambiar la vida de una gran cantidad de familias de la Patagonia. Y como sueñan en grande, decidieron hacer un pedido para que se viralice su proyecto y pueda llegar hasta las estrellas de la Selección Argentina, Lionel Messi y Marcos "Huevo" Acuña.

La idea es que los dos futbolistas -campeones del Mundo y bicampeones de la Copa América -puedan apadrinar este proyecto que surgió en el taller de Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET)11 de la ciudad de Zapala, Neuquén, de donde Acuña es oriundo. Diego Melillán es profesor de soldadura que seleccionó a diez estudiantes de quinto y sexto año de la secundaria para poner manos en la obra en lo que es una iniciativa que permitirá- con bajos costos- fabricar ecoleñas para las familias e instituciones que no cuentan con gas natural.

"El proyecto es parte de algo que estoy llevando adelante hace dos años y tiene que tiene que ver lo solidario, los proyectos que trato de compartir con mis alumnos tienen ese aspecto social", contó Melillán en diálogo con ADNSUR. Y detalló que el grupo de chicos que seleccionó para trabajar se destacan por su compromiso, fidelidad y esfuerzo. Es que el año pasado ya concretaron un trabajo solidario donde fueron a realizar la instalación eléctrica desde cero a unos abuelitos que se les quemó la casa por completo.

"Queremos llegar a la gente más necesitada y por eso este año comenzamos con ecoleña, no sabíamos muy bien cómo hacerlo porque no hay un manual donde te explique ni mucha información, por eso empezamos a investigar, hicimos un modelo que dio resultado", detalló.

Se trata de una ecoleña fabricada a partir de basura reciclada, la cual es prensada manualmente: armaron una estructura y la adaptaron para el proceso de fabricación que consiste primero en triturar o moler la materia prima que es básicamente basura al 50%, o sea papel y cartón; y luego le agregaron aserrín. Luego la dejan en remojo durante 24 horas y al día siguiente comienza el proceso de trituración, donde se les suma todos los aditivos necesarios para que se aglomere bien. El material se coloca en un molde de un cilindro de un tubo de PVC de 110, lo prensan y lo dejamos secar, proceso que les está llevando dos semanas en esta época debido a la humedad.

"Lo que siempre nos limita son los recursos, entonces decidimos hacerlo público y buscar la ayuda bien arriba, bien en grande porque nosotros tenemos una planta casera que la hicimos todo con refuerzo y materiales propios; por eso la idea es industrializar el proceso, poder armar buenas prensas, buenas trituradoras, un buen equipamiento como para que esta ecoleña pueda llegar a muchos vecinos de nuestra ciudad y sus alrededores", precisó el docente.

El fin de esta ecoleña es poder repartirlo entre los vecinos, donarlos. "Nuestra ciudad está cerca de la cordillera, es una zona bastante fría y son cientos de vecinos que no cuentan todavía con gas natural. Mucha gente necesita leña y hemos visto que está tan cara que a veces los vecinos buscan las ramas de los árboles que se caen y muchas veces se calefaccionan con eso, porque está caro comprar la leña", dijo. Y agregó que un bolsón de leña, cuesta alrededor de $65.000 y puede durar una semana. Por lo que esta iniciativa les permitiría a todas estas familias reducir el gasto que hacen mensualmente para calefaccionarse, principalmente en los meses de invierno donde se han registrados muy bajas temperaturas, alcanzado bajo cero.

EL SUEÑO DE LA AYUDA DE ACUÑA Y MESSI

Actualmente los 10 alumnos (Támara Torres, Tiziano Calfupan, Julieta Gret, Clara Spillman, Victoria Arce, Giuliana Porta, Tiziano Monsalve, Diego Castro, Juan Vallejos y Alan Martínez), acompañados de su profe Diego, trabajan varias horas durante la mañana -a contraturno de la jornada escolar- para poder fabricar entre 20 y 30 ecoleñas por día.

"Estamos ahora en la etapa de desarrollo y la idea es seguir haciéndolo todos los días. Hace dos meses que estamos trabajando en una etapa de desarrollo de investigación de probar y una vez que obtuvimos la leña más óptima lanzamos la campaña para poder sumar los recursos en cuanto a materiales para fabricar toda la infraestructura como herramientas, elementos de protección, y nuestra idea es que llegue al huevito Acuña y a Leo Messi, para que ellos sean los padrinos".

Es por eso que decidieron a través de las redes sociales de la institución, comenzar con una campaña para que se viralice y pueda llegar a oídos de los jugadores argentinos.

Lo que necesitan principalmente son materiales para fabricar las prensas, las trituradoras, herramientas y elementos de protección. La idea es poder armar al menos 10 equipos de trituración y de prensado, dejar unas cuatro para la escuela para que sea el centro de fabricación y después donar para instituciones de donde no haya calefacción. "Queremos capacitar a los vecinos dándole un equipo y que cada uno vaya produciendo su propia ecoleña. Esa es la idea que tenemos de acá a futuro no poder tener los recursos para poder fabricar esas maquinarias y poder donarlos".

El sueño es grande pero no imposible, ya que se sabe del cariño que Acuña tiene por su tierra natal, y es por eso que no bajan los brazos para que esto llegue al jugador patagónico y a Messi. En caso de conseguir la ayuda necesaria, se podría avanzar en un proyecto mucho más ambicioso para que cada familia durante la primavera y el verano se vaya fabricando su propia ecoleña y la puede almacenar en un lugar donde no haya humedad y la tenga lista para el invierno.

"Ese es el objetivo más importante que tenemos. El sueño es trascender a la ciudad, o sea, replicar esto en otras localidades patagónicos donde el invierno es muy crudo y son muchas las familias que no cuentan con gas natural. La idea es armar un equipo mucho más grande para que toda la escuela esté trabajando en esto y después queremos salir a capacitar a las escuelas rurales y a las distintas entidades", precisó el profesor.

Por último, destacó el impacto que este tipo de trabajo tiene en sus alumnos " yo les veo una alegría muy grande, porque están aplicando sus conocimientos para ayudar al otro y tiene otro aprendizaje, teniendo en cuenta la empatía, aprender a ver la necesidad del otro y eso a mí me llena de alegría. Verlos trabajar todas las mañanas desde las 8 hasta las 11:30 solo para poder avanzar en el proyecto, y que podamos ayudar a muchos vecinos de nuestra ciudad y alrededores".