Aumento del precio de las naftas: ¿Cómo se puede ahorrar a la hora de conducir?

Las continuas subas en los precios de los combustibles hacen buscar alternativas para economizar al máximo en el uso diario del auto o la camioneta. Si bien la opción es caminar, andar en bici o en colectivo, hay muchos que no lo pueden hacer porque deben realizar largos trayectos. ¿Es posible utilizar el auto y encontrar la forma en que nos consuma lo menos posible de nafta?

Daniel Barilá, profesor de mecánica en la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), habló con ADNSUR y dio a conocer una serie de prácticas que se deberían tener en cuenta para reducir el consumo de nafta.

“Acá en la Patagonia y en Comodoro, que es una ciudad tan extendida, somos todos muy dependientes del auto, es un tema importante y hay muchas maneras de ahorrar”, dijo al reconocer que si bien parece casi un desafío, “hay muchas técnicas”.

“Lo primero es que la potencia que necesita un auto para avanzar no es proporcional a la velocidad, es decir, ir al doble de velocidad no gastas el doble, gastas haciendo un cálculo muy simplificado, casi 8 veces más, por eso andar a baja velocidad es la mejor manera de ahorrar”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que “si uno va demasiado lento, ahí interviene que el rendimiento del motor no está en su mejor punto, por lo tanto, en la mayoría de los autos que nos podemos encontrar en el mercado, en línea recta, horizontal, en una ruta, entre 100 y 115 km por hora, en algunos, más cerca de los 90 y pocos, haces la mayor cantidad de km por litro”

“Lo que digo es que si a 100 es donde menos gastás, ir a 140 no gastás un 40% más, gastás mucho más. Porque esa no es lineal, no es proporcional. Entonces, velocidades constantes del orden de los 100 km por hora, un poco más, un poco menos, dependiendo del auto, es donde más te rinde, esto en un viaje”, detalló.

Y aclaró que en el caso de la mayoría de los autos modernos, traen un calculador de consumo y es aún más sencillo. “Que la gente se acostumbre a usarlo, y va a encontrar ahí en cuál hace más km por litro o menos litros cada 100, depende de cómo esté configurado”, sostuvo.

Actualmente, en Comodoro Rivadavia llenar el tanque con nafta súper ya cuesta cerca de $30.000 y con diesel Infinia, más de $70.000.

EN USO URBANO

Y después en uso urbano, indicó que lo ideal es anticiparse al tráfico. “Hoy, por ejemplo, te ayuda un montón el tema de los relojes en los semáforos. Típicamente lo que mucha gente hace dice, bueno, está en verde, voy a acelerar para ganarle al verde y que no me obligue a frenar. Pero un reloj te anticipa, si te llega o no llega, vas frenando, vas manteniendo una velocidad constante. Y eso se nota mucho”.

En tráfico urbano, tratar de soltar el acelerador cuando uno ya calcula que con eso llega al semáforo. O sea, ¿qué sentido tiene llegar rápido a un semáforo en rojo? Ninguno. Es así de: simple"

“ Pero básicamente esas son las técnicas, ir en el cambio más alto posible sin que el motor sufra. Si yo veo que puedo ir en cuarta en vez de tercera y que el motor va bien, es el mejor cambio para gastar poco”, reconoció.

MITOS Y VERDADES

➡️¿Los vidrios influyen?. “A alta velocidad sí, te frenan. Ahora, el que va a baja velocidad y prefiere llevar los vidrios abiertos en vez del aire acondicionado ahí no hay una gran influencia. Pero arriba de los 90-100 km por hora, sí. El vidrio abierto frena más que lo que te puede frenar el aire acondicionado”, contó.

“En el uso urbano, por ejemplo que acelerar, frenar, acelerar, frenar, el peso influye mucho. En ruta, paradójicamente, no influye tanto. Como uno cree. Influye más la aerodinámica. Llevar peso te influye en las subidas y en las aceleraciones. La línea recta horizontal influye poco si llevás las cubiertas con la presión adecuada”.

➡️ Parar el auto en tiempos de espera. “Esa es toda una discusión, porque incluso hay muchos autos modernos que tienen la opción, lo que llaman start-stop, que el auto cuando lo dejás en ralentí, en un semáforo y punto muerto, se para y arranca solo. El tema es cuánto dura el semáforo”.

Barilá reconoció que “si hay semáforos que hay algunos muy largos cuando son de combinación, los que son cruces de avenida que te permiten avanzar o girar. Y si el corte dura cuatro minutos, casi seguro que parar el motor es más económico que no pararlo”.

"La verdadera discusión está en otro lado, y es el tema de que, desde el punto de vista de la lubricación, los motores cuando más sufren, son los momentos de arranque y parada. Entonces, uno más que ahorrar combustible le está ahorrando un estrés al propio motor", agregó al respecto.

Finalmente, consideró que la manera que más impacta en el ahorro, en uso urbano," es ir anticipando las maniobras, uno ya conoce por dónde va, sabe que si logra mantener una velocidad constante y en un cambio alto va a ahorrar muchísimo. Y en ruta, también tratar de no ir a velocidades excesivas".