Preocupan los aumentos de casos de covid-19 en el país. En ese marco, ADNSUR charló con el reconocido doctor Hugo Pizzi, quien brindo detalles de la situación epidemiológica a nivel nacional.

“El covid nunca se fue, del 1° de enero a hoy, tenemos registrados por planilla, hay 77.011 casos y 336 muertos, que es un espanto. Para que tomen idea de lo grave que es eso, de gripe, hubo diez veces más, 700.080 casos y hubo nada más que 87 muertos”, comenzó diciendo.

“Quiere decir que el covid sigue siendo más contundente y peligroso. Y está subiendo porque entraron dos variantes de ómicron, que son la pirola y la eris, y evidentemente es más contagioso”, agregó.

Sin embargo, sostuvo que aquellas personas que están con la vacuna actualizada, “no les pasa nada, solamente un resfrío”. En cambio, “los que no están vacunados o tienen una o dos dosis nada más, los puede quebrar”, indicó el médico.

Por otra parte, se refirió a los subregistros de personas que posiblemente no saben que tienen covid. En ese sentido, remarcó que “hay un subregistro enorme”.

“Puede haber un subregistro de un 15% a un 20% o más, porque hay mucha gente que a lo mejor estando vacunada ha tenido un cuadro, creía que era gripe y no era gripe, era covid”, añadió.

Respecto a las vacunas y la disminución del efecto a lo largo del tiempo, Pizzi sostuvo que es importante tener la vacuna actualizada. “Si han pasado siete meses, hay que ponerse la vacuna que hay, que es mejor que las anteriores”, admitió.

En este sentido, explicó que es bivalente o bivariante, porque “tiene en la botellita, tiene el virus ancestral original, el de Wuhan y tiene el último que salió, que está dando coletazos en el mundo, el virus omicron”.

“Entonces, si yo estoy vacunado con la vacuna actualizada, tengo los anticuerpos estables, armónicos, equilibrados y prolongados en el tiempo, no me pasa nada. En cambio, los muertos que hubo son personas o no vacunadas o mal vacunadas”, detalló el médico.

De esta manera, recordó la importancia de la vacuna bivalente o bivariante, porque es muy superior a otras vacunas.

Respecto al virus omicron, remarcó que si encuentra a una persona que no tiene defensas puede ocasionar la muerte, mientras que si encuentra a una personas que esta vacunada, “lo único que puede hacer es un cuadro de gripe suave”.

LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN CHUBUT

Por otra parte, Mariela Brito, directora de Epidemiologia del ministerio de Salud de Chubut explicó a ADNSUR cuál es la situación en la provincia, tras el aumento de casos a nivel nacional.

"Si bien venimos registrando al igual que el Ministerio de Salud de la Nación, sobre todo en este último mes y medio un incremento, digamos de los casos reportados y diagnosticados por esta infección respiratoria producida del SARS-CoV-2. Este incremento que se sostuvo sobre todo en las últimas semanas de agosto, hoy por hoy con respecto al Boletín Epidemiológico Nacional presenta un descenso en la notificación de los casos.

“Esto creemos que tiene que ver con la transmisión y la circulación del linaje que se desprendió de la cepa Omicron, este nuevo linaje, el eje 5, que si bien no tuvo un impacto en el sistema sanitario referente a mayor demanda, a internaciones en salas de clínicas médicas o en las terapias, sí se notó este predomino en cuanto a la circulación en el ambiente, haciendo que el virus respiratorio influenza, por ejemplo, disminuyera", agregó.

De esta forma, hizo hincapié en una vigilancia y una visión integral de todos los virus respiratorios y “no sectorizarlo solamente en covid, porque todos presentan los mismos síntomas, porque han tenido fluctuaciones en cuanto a su circulación a lo largo de todo el año con ascensos y descensos”.

Además, la directora de Epidemiologia del ministerio de Salud de Chubut, mencionó que en las últimas semanas de agosto y septiembre fue “un incremento y un predominio en la circulación de covid en cuanto a la tendencia de reporte de casos que venimos teniendo hasta ahora”.

“Es importante recordar que no testeamos a todas las personas, es decir que no todos los que tienen moco, tos, dolor de garganta acceden al diagnóstico etiológico, sino que esto se reserva para un grupo de personas, sobre todo para la internación desde salud pública”, remarcó Brito.

“Entonces poder siempre pensar a las infecciones respiratorias virales como un todo, donde vamos a efectuar las recomendaciones que son universales para todas ellas, como es el lavado de manos, la ventilación de ambientes, la no asistencia a lugares sociales, públicos, laborales, escolares, digamos que uno tiene síntomas respiratorios para poder cortar cadenas de transmisión, la eventual utilización del barbijo si yo tengo que ir y estoy sintomática, digamos, a un lugar cerrado, poco ventilado o con hacinamiento para justamente evitar la transmisión”, señaló.

Asimismo, explicó que para ese combo de enfermedades respiratorias, “tenemos vacunas como una estrategia suplementaria y sumamente importante de prevención de complicaciones, como la influenza, el covid o el neumococos, más todas las que están actualmente disponibles en nuestro calendario”.

También, Brito se refirió a internaciones por covid en Chubut y reveló que “no se ha visualizado de manera significativa”. “No ha tenido ese impacto, en las internaciones”, agregó.

Además, recordó que “sostenemos todos los sistemas de vigilancia que tienen que ver desde la internación, desde el diagnóstico ambulatorio y de la unidad centinela que funciona en el hospital de Trelew, que nos provee datos de calidad con respecto al comportamiento, estas infecciones respiratorias, pero la recomendación de la vacunación está, sobre todo para disminuir las complicaciones porque ha quedado demostrado de su eficacia”.

Por último, recordó a la población pidió a la población recibir un refuerzo contra covid “dentro de los últimos seis meses para todas las personas mayores de cincuenta o que tengan algún factor de riesgo asociado, o bien un refuerzo anual con vacuna bivariante, que es la que está actualmente disponible para los menores de 50 años o que no tengan ningún factor de riesgo”.