La situación habitacional en Argentina es difícil y Comodoro Rivadavia no es ajena a lo que sucede en el país.

Fabian Almonacid, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia habló con ADNSUR y dio detalles de la delicada situación, donde existe poca disponibilidad de propiedades y aumentos de contrato en un 115%.

“El porcentaje que dio el IPC este mes para los contratos que cumplen el año, tienen que actualizar el valor es del 115%. Todos saben que el mes de agosto el índice de inflación dio el 12,4%, una locura total y los alquileres no escapan a esa realidad que nos toca vivir en este momento en el país”, explicó.

Asimismo, indicó que “en cuantos estemos en este nivel de inflación los alquileres obviamente van a seguir aumentando”.

Es odontólogo, fue cuatro veces campeón Argentino de caza submarina y ahora participó del Mundial de España

Por otra parte, recordó que “no hay disponibilidad de propiedades”. “Y cuando la gente que está alquilando, dice 'no, no puedo pagar esto, busco otra cosa' se encuentra que lo mismo que está pagando, por ahí sale más caro. Entonces termina diciendo, 'no, prefiero quedarme acá'. Además de todo el costo que significa arrancar de vuelta en otra propiedad, entonces prefieren renovar y continuar con el alquiler porque primero que no hay, después que cuando buscan se encuentran con la realidad que lo que están ocupando se consigue más caro si ellos salen de ahí”, aseguró Almonacid.

Sin embargo, criticó la falta de acción desde la política para modificar la Ley de Alquileres. “La realidad es que no entiendo por qué a esta altura del partido con todos los problemas que tiene la gente, todavía están dando vuelta la Cámara de Senadores para poder modificar un poco la ley de alquileres que realmente sea un poco más laxo. Y que haya un tipo de negociación directa entre propietario e inquilino para que esto tenga un poquito más de humanidad, porque hoy uno se atiene a lo que indica el gobierno en el índice que da para los alquileres y eso es lo que se aumenta”, señaló el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia.

En Comodoro hay más de 2.700 personas con epilepsia: cuáles pueden ser los síntomas cuando no hay convulsiones

Por otra parte, Almonacid sostuvo que lo mas conveniente “es que aprueben en el Senado las modificatorias que se propusieron para la ley de alquileres, como sería actualizar cada tres meses de manera que la gente no tenga que sufrir esto que de un mes para el otro tiene que pagar más del doble”.

“Imagínate alguien que hoy está pagando $100 o $120 mil pesos y pasa a pagar $250 mil y es una locura, pero el propietario por otro lado, lo que hoy le están pagando a $110, él sabe que está todo por arriba de los $200 mil en alquileres, entonces dice, ‘ vengo perdiendo plata hace meses me están pagando mucho menos lo que vale mi propiedad'. Entonces es complejo y difícil para todos y es difícil”, añadió.

Municipales de Comodoro tendrán un aumento del 10% en octubre y un bono de $80 mil a pagar en dos cuotas

Por último, explicó su situación personal de alquileres en Comodoro. “Nosotros, en este momento tenemos nuestra página cargada alrededor de 110 o 115 propiedades. De las cuales, si tenemos 110, 105 o 103 son en venta y 5 o 6 en alquiler. De hecho me dijeron que las que teníamos disponibles se están alquilando”.

“Entra muy poca propiedad en función de cómo es la demanda que hay. De hecho, estoy hablando con propietarios que tenemos propiedades en venta que por ahí están desocupados un tiempito para que contemplen la posibilidad de disponerlas para alquilar”, concluyó Almonacid.