Con la suba de la inflación, uno de los impactos económicos se ve reflejado en la educación privada y los reiterados aumentos en las cuotas de colegios privados en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

En diálogo con Actualidad 2.0, Mónica Balmaceda, Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), se manifestó sobre los dichos y justificaciones que “las patronales de estas instituciones van y le dicen a los papás”, sobre los nuevos costos.

“Vayan y reclamen en el Sindicato, porque como piden aumentos todos los meses, nosotros tenemos que aumentar la cuota”, les dicen, sostuvo Balmaceda, y aseguró “les digo a las familias que no es así, que hay una ley de comercio que regula los aumentos de estas instituciones privadas, que lo establece el Ministerio de Comercio a nivel nacional y que se pueden hacer dos incrementos en el año”, advirtió.

En ese contexto, explicó que estos aumentos “tienen que pasar por el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut y ser autorizados por Dirección General de Educación Privada”.

“Si bien es cierto, hemos tenido participación en las paritarias provinciales, donde muchos de los aumentos han sido impuestos por el gobierno y que nosotros necesitamos tener porque la situación económica así lo amerita, esto no se traslada a la educación privada”, justificó.

Y agregó, “las patronales pagan lo mínimo y lo justo que establece el gobierno provincial en algunas instituciones. No es verdad que tienen que aumentar las cuotas para pagar estos aumentos, porque no lo hacen”, remarcó.

Para las instituciones que tienen el número de “Cue”, es decir, que están reconocidas en la provincia, “si y o si tienen que mandar esa información de incremento en las cuotas, -que se hace dos veces al año- y ”ahí te autorizan".

“En Comodoro hay cerca de 2.000 docentes trabajando en Educación Privada”

Sólo el 30% de las instituciones privadas están reconocidas por el Ministerio de Educación. “El resto funciona de manera clandestina, con autorizaciones que da el municipio como que si fueran comercios”, señaló la Secretaría General de SADOP.

En estos establelcimientos, “los docentes reciben salarios de miseria, algunos perciben de bolsillo $50.000 y trabajan 8 horas. Y no les hacen los aportes, trabajan en negro, o a veces toman docentes, pero les piden que se hagan monotributistas”, sentenció.

“Es una situación compleja y una falta de control y regulación del Estado que hace que esto funcione bastante mal”, cerró.