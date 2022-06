El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este jueves por la mañana del acto por el día del Bombero Voluntario en Comodoro Rivadavia y en rueda de prensa, se refirió al extenso corte de agua en la ciudad petrolera y Rada Tilly por una avería en el acueducto.

“El acueducto se rompe porque cuando se hizo, se hizo mal como muchas cosas que se han hecho a lo largo tiempo y hoy estamos pagando las consecuencias” , dijo en relación a la protección catódica que se no realizó en su debido momento.

“Es algo que hasta que no se logre destrabar y se pongan a trabajar sobre la repotenciación, va a ser muy difícil de garantizar el consumo de agua", dijo.

"De una vez por todas, hay que tomar las riendas y trabajar sobre lo que tenemos que trabajar, sino los problemas van a persistir siempre., porque si no es la baja del lago, es la rotura del acueducto y si se repotencia y no se arregla, se va a seguir rompiendo. Hay que trabajar en serio y no echando culpas”, disparó.

Asimismo, el gobernador señaló que “No puede ser que no haya responsables de la gente que hizo el acueducto”. Mientras detalló que este jueves se reunió el equipo técnico para encontrar una solución y “ hacer las cosas bien de una vez por todas”.

Arcioni también se refirió a la situación en la zona cordillerana donde se debió reducir el consumo para garantizar la demanda y recordó que "era una obra que se había comprometido el gobierno anterior en Gobernador Costa para aumentar el caudal del gasoducto pero no se hizo".

Y aseguró que "cuando hablamos de federalismo empecemos a hablar en serio. Que vengan ahora con espejos de colores a decir que tienen la solución", cuestionó.