El delicado momento político que se vive entre la gestión provincial de Mariano Arcioni y la municipal del intendente trelewense Adrián Maderna dejó sus huellas en la sesión de este martes en la Legislatura, cuando el bloque de Chubut Unido impulsó una votación para convocar a una interpelación al ministro de Economía, Oscar Antonena, para que responda dudas sobre la inminente contratación de una empresa privada para optimizar la recaudación impositiva. Esto despertó un fuerte cruce verbal con el presidente del bloque oficialista, Juan Pais, y luego de un cuarto intermedio, la sesión se quedó sin quórum.

Todo ocurrió en la Hora de Preferencia de una sesión sin demasiados temas de trascendencia. Cuando tomó la palabra la presidenta del bloque Chubut Unido, la trelewense del sector madernista, Leila Lloyd Jones, quien cuestionó con dureza los términos del expediente de contratación de la firma Karstec S.A. para encargar una anteproyecto de modernización del sistema recaudatorio en Chubut.

El Poder Entre Bambalinas: entre debates de bueyes perdidos y camionetas encontradas, las campañas van acelerando

Indicó la legisladora que “no es solamente un software, vienen a contratar una empresa privada y a privatizar la recaudación en la provincia, para que vengan a controlar a todos los chubutenses” y sostuvo que “la asesoría legal del banco no encuentra objeciones, pero advierten que no tienen fondos, y se encara una licitación que ya está dirigida y direccionada a una empresa”.

Dijo que esta documentación, “fue analizada por el personal de rentas, que tiene mucha experiencia, y se vio que estamos hace 6 años en manos de funcionarios que reconocen su impotencia para ejercer sus cargos, como el Ministro de Hidrocarburos que dice que no puede aportar los datos que le pide la empresa”.

La alianza de La Cámpora con el Frente Renovador en Chubut y el candidato en danza para quedarse con un municipio clave

Dijo Lloyd Jones que la suma que se pagó para el estudio previo fue de 720 mil pesos, “que serían absorbidos si son contratados, ellos hacen un diagnóstico y un anteproyecto de modernización, y cabe preguntarse si se ha inscripto en Ingresos Brutos en Chubut”.

Aclaró que “no se define el costo que tendrá para el estado, y cuentan con información privilegiada si se presenta como oferente, una ventaja por sobre otras empresas” a lo que concluyó que debe asistir a la Cámara el ministro Oscar Antonena para responder preguntas de diputados y aclarar todas las dudas.

RESPUESTA Y CRUCE

Luego de que la secretaria legislativa leyó el pedido de interpelación, el presidente de la bancada oficialista, Juan Pais dijo que “adelanto que nuestro bloque no va a acompañar este pedido de interpelación”, y fue al hueso al sostener “cuando advertimos que se habla de modernización, entiendo que la diputada se oponga, ya que cuando se ve lo que su grupo político ha hecho en Trelew, no es una materia en la que se especialicen”.

La abogada que abandonó la profesión para dedicarse a diseñar escarapelas y montar un emprendimiento de accesorios

Recordó que “en esta casa se hicieron presentes los funcionarios” de Economía, Rentas y del Banco del Chubut, “y la diputada estuvo presente. Allí respondieron cada una de las preguntas y quedaron a disposición”.

Por ello, afirmó que “aquí se está intentando un circo y sacar tajada política sin ver los problemas de fondo. Por eso nuestro bloque no va a acompañar y pide al resto que no se preste para esto”.

Inmediatamente Lloyd Jones pidió la palabra y contestó que “el día que vino el ministro jamás se habló de este expediente, el 856, que hacía un año que estaban trabajando”, y agregó “respecto a mi grupo político, me reservo lo que pienso de tu grupo político, conducido por el cínico del gobernador que tenés, que tenemos lamentablemente”.

Luego enumeró “falta de educación, la policía, la inseguridad ¿y hablás de mi grupo político? Hacete cargo de tu referente, el cínico del gobernador Mariano Arcioni. Quieren privatizar rentas de la provincia y este señor que no quiere que venga el ministro responder”, disparó Lloyd Jones.

Es de Comodoro e ingeniero de Google en Londres, pero sueña con volver a Argentina: "estoy en deuda, yo estudié gratis y trabajo con otros que pagaron miles de libras"

MISMA BOLETA

Los trapitos al sol empezaron a salir con la nueva respuesta de Pais, quien sostuvo “lamento el calificativo que utiliza para referirse al gobernador, pero le recuerdo que estaba muy contenta cuando integraba la lista de diputados que lo llevaba al gobernador Arcioni encabezando el proyecto político, ahora ha tomado una distancia que no se condice con lo que expresaba en aquel momento”.

Lloyd Jones volvió a hablar, y admitió “compartí una boleta con el cínico del gobernador, creyendo en todas las mentiras, como cuando dijo que estaba en contra de la megaminería. Estoy orgullosa de ser oposición de este lamentable gobierno”.

"No dejen que nos dividan, el día que nos dividimos Macri fue Presidente", dijo Alberto Fernández

Luego se sumó al cruce otro madernista, el trelewense José Giménez, y aseveró “escuchar a Pais me sorprende, criticar a una ciudad cuando es diputado de todos los chubutenses. El debería ir a Trelew, sentarse y ver cómo puede ayudar a salir adelante a la ciudad”. Y recordó que "él (Pais) fue a Trelew y saltaba contento cuando caminaba los barrios con nosotros".

Giménez sostuvo luego que "invito a todos los diputados a que nos acompañen, no son diputados de Comodoro nomás, así que no se vengan a hacer los distraídos. Caminabas con nosotros, bueno volvamos, ya que ganamos el poder, así te muestro cómo están los barrios, a vos que estás pegado al gobernador”, le dijo a Pais, y cuestionó que “muchos se olvidan de la ciudad de Trelew”..

"La dirigencia política debe dejar las diferencias de lado por el bien de la comunidad", dijo Luque

INVERSIONES

Volvió luego a hablar Pais, a lo que respondió “entiendo que el gobierno no se olvida de la ciudad de Trelew, y en mi caso, estaba haciendo referencia a una gestión, no a sus ciudadanos. No me arrepiento de haber caminado una ciudad con el diputado, él tomó otro camino y yo sigo en el mismo lugar”.

Respecto a Trelew, dijo que “es claramente la ciudad más asistida por el gobierno, pero parece que la responsabilidad es de la provincia y no de quien tiene a cargo la gestión”, en alusión al intendente Maderna.

Trelew: quienes tengan condenas firmes no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos

Por su parte, la diputada radical Andrea Aguilera, admitió que es cierto que “el ministro siempre se puso a disposición de esta Cámara, y también es su función concurrir a despejar todas las dudas, no he visto el expediente ni han respondido el pedido de informes esta contratación nos genera dudas”.

“La potestad tributaria del estado es permanente e indelegable, y en segundo lugar el secreto fiscal, la empresa ha elaborado su propuesta en base a la base de contribuyentes, se debe conocer el alcance de esos datos y si no se incurrió en una violación del secreto fiscal”, advirtió Aguilera.

Finalmente, la diputada justicialista Mónica Saso pidió un cuarto intermedio que fue aprobado, y luego los legisladores no regresaron al recinto, terminando la sesión de forma abrupta.