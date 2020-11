RADA TILLY (ADNSUR) - Este lunes por la mañana apareció una foca leopardo en la playa de Rada Tilly y se encuentra descansando.

Desde el Área Protegida Punta Marqués recordaron las precauciones a tener en cuenta y explicaron que "es común que salgan a descansar a la playa y lo ideal es no molestarlas, para que regresen al mar por sus propios medios".

Además informaron que los vecinos que se topen con estos animales deben llamar al 103 y personal de la Red se acercará a evaluar la situación. También piden no tocarlo, no alimentarlo, no mojarlo ni obligarlo a volver al mar y mantener los perros alejados.

"Estos son animales silvestres que si se sienten amenazados pueden morder, además son portadores de patógenos transmisibles al ser humano y a las mascotas. Mantené tu distancia y la de tus mascotas", advirtieron.