RADA TILLY (ADNSUR) – Tras confirmarse que tanto Comodoro Rivadavia como Rada Tilly decidieron liberar la circulación los días domingo, sin restricción de DNI, desde el municipio de la localidad balnearia brindaron detalles de cómo se aplicará la medida.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Juan José Rivera, destacó que “estamos esperando que el fin de semana sea de buenas clima, quienes tengan tiempo libre podrán hacer uso del paseo costero, las playas y los cerros aledaños a la localidad”, dijo.

Asimismo, explicó que “entendemos que haber cambiado la decisión de circulación de los domingos, es algo que veníamos pidiendo y queríamos, en virtud que entendemos que hay bastante reactivación comercial y esto implica que hay mucha gente que trabaja toda la semana no puede tener actividad lúdica con su familia, y les quedaba el día domingo como única opción”, agregó.

Rivera hizo hincapié en el pedido de responsabilidad individual, respetando el distanciamiento social, el uso de tapabocas y sin compartir las bebidas porque “estamos todavía en fase de aislamiento social y obligatorio”, recordó.

Además confirmó que no se podrá hacer uso de los espacios públicos compartidos como las plazas y la playa: “Solo para circular y hacer actividad física y no para permanecer, no se puede por el momento utilizar la playa; esperamos que la gente aproveche el aire libre, circulando y no permaneciendo en los lugares en los que aún no se pueden”, manifestó.

Por último, el funcionario aclaró que habrá multas para las personas que en estén en grupo y permanezcan en estos espacios.