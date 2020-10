COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Si uno pone Vladimir Covalschi en el buscador de Youtube aparecen 10 videos y una invitación para suscribirse a su canal. Esta lista virtual resume de alguna manera el loco curriculum que tiene este joven de Rada Tilly, quien con 32 años se anima a decir que recién su camino está empezando, luego un largo periplo que incluye un paso por el rugby; el fútbol amateur y profesional; su debut en teatro y en las pasarelas como modelo de alta costura; y la filmación de una publicidad de una primera marca de pastillas que ya puede verse en la televisión brasileña.

En el primer video que aparece en la plataforma hay una entrevista que le hicieron en ESPN Redes luego que Real Pilar, el equipo para el que jugó en 2019, eliminó de la Copa Argentina a Vélez Sarsfield. En el segundo, su paso por Cracktv, el reality show europeo donde fue dirigido por Zidane, Francescoli y “el Mono” Burgos. El tercero son goles y jugadas que hizo en el fútbol de Comodoro Rivadavia, aquel día que Rada Tilly gritó campeón en cancha de Roca. Mientras que el cuarto son jugadas con la CAI, aquel club donde surgió Sergio Romero y donde jugó el Federal B. Luego aparecen goles y jugadas en Newbery y hasta un departamento, ya que por estos días está volcado al desarrollo inmobiliario. Sin duda un todoterreno.

La vida de Vladimir es casi un guion de película o un cuento de Sacheri. Los ingredientes son perfectos: un rugby devenido a goleador en las canchas de tierra y el club profesional que lo invita a sumarse; todo mezclado con un chorrito de talento y cucharones de esfuerzo que hacen que todo sea distinto para este joven que puede enseñar a vivir. Pero vamos al principio.

Vladimir nació en Rada Tilly. Es hijo de José y Evangelina, un psicólogo y una escritora que ha publicado desde una biografía del padre Juan Corti hasta un homenaje a Borges que mezcla ficción con realidad, tras un encuentro que tuvo que esa inminencia.

Su infancia la vivió en la villa balnearia. Hizo la Primaria en la Escuela N° 12. Sin embargo, luego sus padres decidieron vivir en Comodoro, la ciudad donde se descubrió el petróleo que se encuentra a solo 15 kilómetros de distancia.

Allí comenzó la secundaria en el Colegio Abraham Lincon, pero su regreso a la villa balnearia fue la invitación a terminar sus estudios en la Escuela 718, la educación pública.

Ya egresado, Vladi decidió tomar nuevos aires y eligió la Universidad de Palermo para estudiar Comercialización y Dirección de Empresas. Todavía jugaba al rugby y tras un paso por Calafate y la Selección Austral probó suerte en Hindú. Por ese entonces no imaginaba que un afiche callejero lo iba llevar a las canchas de fútbol.

El cartel promocionaba Football Cracks, un reality show español que buscaba jóvenes talentos en varios países del mundo. El premio era jugar en el Atlético de Madrid.

Vladi fue uno de los 25.000 concursantes que se presentaron a la prueba en el estadio de Excursionistas y quedó entre los 50 finalistas.

Sin dudarlo supo que era una posibilidad que no podía desechar, armó las valijas y se fue a España, donde fue dirigido por el actual técnico del Real Madrid. Por ese entonces era defensor y su filosofía de dejarlo todo en la vida lo llevó a estar entre los primeros 20 participantes.

LA VUELTA A LOS PAGOS

Ya en Buenos Aires, el radatilense terminó sus estudios universitarios y decidió pegar la vuelta a sus pagos. El bichito del fútbol ya estaba en su cuerpo y se sumó a Rada Tilly, equipo con el que logró el campeonato en la temporada 2015, siendo el goleador del equipo con 14 goles.

Tras ese torneo tuvo la oportunidad de emigrar a Italia. Sin embargo, inconvenientes entre el club y el director deportivo frustraron el pase. Pero Vladi no bajó los brazos, volvió a las canchas de Rada Tilly y a principios de 2016 se sumó a la CAI, luego que el mismo se presentó en el club y pidió ser evaluado. No defraudó.

Más tarde llegaría Jorge Newbery, el club donde ahora jugará Pablo "Pitu" Barrientos y el año pasado ya en Buenos Aires tuvo la oportunidad de jugar en Real, equipo que eliminó a Vélez.

DEL FÚTBOL A LAS TABLAS

Tras esa victoria frente a Vélez a Covalschi el periodismo deportivo le perdió el rastro, hasta que en octubre de 2019 volvió a ser noticia cuando se confirmó que iba a debutar en teatro en la calle Corrientes, actividad que comenzó para divertirse.

Las buenas devoluciones de sus compañeros y profesores lo llevaron a presentarse a un casting y luego de cuatro meses llegó el momento del debut. Esa noche se convirtió en Tomás, el hijo mimado e intenso de una familia en la obra “Antes de que sea tarde”.

Dos meses llegó una nueva aventura para el goleador: esta vez su debut como modelo de alta costura.

Según contó en ese momento el mismo buscó la oportunidad. “Busque dónde estaba la agencia, fui y toque timbre. Pedí hablar con el dueño, no me querían dejar pasar, empecé a hacer un ping pong en el portero eléctrico y después de idas y vueltas me dejaron pasar. Cuando entré, comencé a hablar con ellos, y me preguntaron dónde había modelado. Le dije: ‘No modele nunca pero tengo mucha actitud’”, admitió en su momento.

Vladimir en la prueba no tenía ni zapatos para practicar su primera pasada y terminó desfilando en zapatillas, pero no evitó que convenza al estudio. Su debut fue en el Desfile Latinoamericano Camille que se desarrolló en el Hotel Claridge.

Lo cierto es que ni en pandemia deja de sorprender y la última semana Vladi anunció que firmó contrato con Hall para la filmación de una publicidad, toda una experiencia según contó en el ciclo de entrevistas de ADNSUR y PDC.

“Fue algo muy lindo, algo loco, siempre manteniendo este estilo de vida que vengo manteniendo, porque me gusta tener esta curiosidad y desafiarme en distintas disciplinas. Esto de empezar con la publicidad estuvo bueno. Fue gracioso porque es re intenso. Hicimos cuatro escenas pero estuvimos grabando como 10 horas seguidas, pateamos mil veces los tiros libres y lo mismo que el movimiento con la pastilla, imagínate que éramos cuatro actores y había tres camiones y 60 personas de producción; un nivel de detalle impresionante”.

Fernando Pinto

Para Vladi la explicación de cada una de estas incursiones está en la energía. “Cuando vos estás con una energía alta empezás a atraer cosas. Yo lo anexo mucho a esto. A una forma de estar, de sentir energéticamente y luego empezás a atraer cosas. Yo siempre estoy con esa energía de buscar las cosas, nunca me quedo. También con el deporte muchas veces fue golpear puertas, insistir, levantar un tubo, siempre estar buscando. Pero es una actitud orientada hacia la acción. Creo que va por ese lado, porque se conocen estas pero hay 10 mil que no salieron bien”, admite.

EL PRINCIPIO DE TODO

Vladi asegura que la gran escuela de su vida fue el deporte, fundamentalmente el alto rendimiento, además de la familia y la escuela. Reconoce que cuando volvió a Comodoro fue “patear el tablero y apostar a algo donde no tenía nada claro”. Sin embargo, le salió bien aunque advierte que esto recién empieza. “Recién empiezo yo. Me gusta este estilo de vida, esto de guiarme por estos palpitos. Obviamente detrás hay mucha disciplina, mucha estructura que me permite tener estilo de vida, que me gusta mucho de saber cuando entreno y cuando trabajo en esto. Eso me hace llevar todo de una manera equilibrada”, sentencia este joven chubutense que se anima a todo.