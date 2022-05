Alumnas denunciaron acoso en la UNPSJB y suspendieron a dos profesores por 90 días

La facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco conformó una Comisión de Género que llegó a la sede de Esquel, tras una denuncia por presunto acoso y confirmaron la suspensión de dos docentes por 90 días.

Durante los últimos días se hizo pública - a través de redes sociales - la denuncia contra un profesor de la la Universidad en la localidad cordillerana, por supuestas situaciones de acoso a las alumnas. Y este jueves por la tarde en conferencia de prensa, se confirmó la decisión de la suspensión de dos profesionales involucrados.

La presidenta del Consejo Municipal de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Esquel, Graciela Avilés, dio a conocer esta acusación pública contra un profesor de la Universidad, basada en declaraciones de algunas alumnas de la institución.

Se confirmó que son dos los docentes acusados de presunto acoso sexual, quienes fueron suspendidos provisoriamente. Pero hasta el momento, no hay una denuncia formal presentada ante Fiscalía.

La Comisión de Género está conformada por Jaqueline Curillan, Alumna y miembro de la Comisión de Género de la Sede Trelew; Camila Velasco, Docente y Coordinadora Académica Administrativa de la Sede Trelew y Juan Manuel Irusta, Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Sede Comodoro Rivadavia.

Irusta destacó - en rueda de prensa - que esta comisión llegó hasta Esquel para ponerse a disposición, evaluar y conocer a fondo las denuncias que se realizaron. "Suspendimos preventiva y provisoriamente por 90 días a los docentes acusados", dijo.

Por su parte, Camila Velasco, reiteró que no hay una denuncia formal en la justicia. "Lo que sabemos es que se trata de comentarios aislados y no tenemos identificadas a las víctimas porque no se comunicaron con nosotros", agregó, según publica EQS Notas.