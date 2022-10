La quita de subsidios en las tarifas de gas y electricidad para los usuarios que no se hayan inscripto en el registro online comenzará recién a partir de octubre, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía. A pesar de que el inicio de la quita gradual de subsidios estaba previsto para comienzos de septiembre no había hasta el momento una norma explícita que determinara en qué categoría se ubican las personas que no se inscribieron en la página online.

El Gobierno estima que para la electricidad, unos 5,9 millones de hogares perderán el beneficio, sobre un total de 14,9 millones. En el caso del gas, un total de 9,7 millones de hogares, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada, según estimaciones oficiales. La mayoría de ellos resultarán beneficiados por la demora, ya que sólo los que llenaron el registro y quedaron en la categoría uno empezaron a perder la ayuda estatal para sus consumos desde el mes. Para el segmento de mayores ingresos resultó ser mucho más conveniente no anotarse ni pedir subsidios.

En octubre se renueva el cupo de USD 200 para comprar dólar ahorro: quiénes podrán acceder

El decreto de segmentación de subsidios publicado en junio pasado estableció tres niveles de usuarios según sus ingresos (altos, medios o bajos), pero no se detalló en forma específica en qué nivel se ubicaría a las personas u hogares que decidían voluntariamente no anotarse en el registro.

Era necesario publicar una resolución donde se especifique claramente que el que no pida el subsidio queda dentro del Nivel 1, de mayores ingresos

“La lógica indica que aquel que no se anotara perdería el subsidio, pero no estaba escrito y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los consumidores”, explicó una fuente de la Secretaría.

Por eso, era necesario publicar una resolución donde se especifique claramente que el que no pida el subsidio queda dentro del Nivel 1 (de mayores ingresos). Esa resolución fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 26 de septiembre (Resolución 661/2022), pero como las subas de tarifas no se pueden aplicar de forma retroactiva, la decisión del Gobierno fue que se aplique a partir de octubre.

Quiénes cobrarían el refuerzo de 60 mil pesos que lanzó ANSES para monotributistas

“Eso no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas. De hecho, ya están llegando facturas con quita de subsidios, solo el que no está inscripto va a perder los subsidios a partir de octubre”, señalaron desde la Secretaría.

La Resolución 661/2022 publicada el 26 de septiembre pasado estableció que el ENRE, el Enargas, los entes reguladores, las autoridades provinciales y las empresas prestadoras de los servicios públicos deberán considerar como usuarios residenciales de Nivel 1 (de mayores ingresos) a los usuarios de servicios de energía eléctrica y de gas natural por red que no se encuentren identificados en el padrón como de Nivel 2 (menores ingresos) o Nivel 3 (ingresos medios).

Según datos oficiales, 9,8 millones de hogares completaron el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) desde que fue habilitado el 15 de julio pasado

Billeteras virtuales: Estas son las provincias que van a cobrar un impuesto por usarlas

Por otro lado, a través de la Disposición N° 3 del 1º de septiembre de 2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético se dispuso que las personas beneficiarias de la tarifa social y de programas provinciales similares podrán mantener los subsidios de forma provisoria hasta que puedan inscribirse en el registro. Se trata de los usuarios con menor capacidad económica para afrontar el pago del servicio público de electricidad.

Según datos oficiales, 9,8 millones de hogares completaron el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) desde que fue habilitado el 15 de julio pasado. Desde entonces, se dieron de baja 114.281 solicitudes que habían pedido mantener los subsidios, pero que cambiaron de posición cuando se conoció que no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.

Rada Tilly: Vacunarán a niños de 1 a 4 años contra sarampión, rubéola, paperas y polio

En tanto, los inscriptos quedaron segmentados de la siguiente manera:

- 433.470 usuarios de Nivel 1 (ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente)

- 5.627.097 usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos, mantienen los subsidios)

- 3.764.154 usuarios de Nivel 3 (ingresos medios, mantienen los subsidios)

Seguir leyendo:

Suben el real y las acciones brasileñas tras un desempeño mejor de lo esperado de Bolsonaro en la primera ronda presidencialEfecto Brasil: suben las acciones y los bonos argentinos por un mejor clima de las bolsas del exteriorLa fuerte caída de las acciones del Credit Suisse generó preocupación por el temor a un nuevo Lehman Brothers

TEMAS RELACIONADOS

tarifassegmentación de tarifasquita de subsidiosultimas noticias