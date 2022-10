Marcelo “Teto” Medina fue liberado en los últimos días tras ser detenido en la causa La Razón de Vivir, el centro de rehabilitación que recibió denuncias. Es así que a partir de los allanamientos, la policía comprobó que los edificios no se encontraban en condiciones habitables para las personas con adicciones que vivían en el lugar.

Después de siete días, el juez Adrián Villagra consideró que podía quedar en libertad ya que no suponía un riesgo de fuga. A cambio, hasta que se determine su situación procesal, deberá presentarse cada primer martes hábil del mes en el Juzgado y no podrá acercarse ni a las víctimas del lugar de recuperación ni a la granja que se allanó.

“Teto” Medina rompió el silencio después de su excarcelación y habló con C5N sobre la situación que atravesó. Al comenzar, afirmó, “Desde que me arrestaron, nunca entendí por qué” y agregó, “Nunca vi el trabajo forzoso, me parecen extrañas las denuncias. Me suena raro lo que se denuncia, los chicos me lo hubieran contado”.

"Teto" Medina quedó libre pero sigue imputado en la causa por "La Razón de Vivir": "yo soy un buen tipo"

El Teto explicó cómo llegó a La razón de vivir. “Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida... La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda”.

En ese sentido, detalló: “Tuve la valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía”, en diálogo con Argenzuela.

“Soy la cara visible de la clínica, hago videos para decirles a los chicos que se puedan recuperar. En todas las comunidades hago lo mismo: me filmo y doy charlas”, cerró el exparticipante de Videomatch. De esta forma, resaltó que no ocupa un rol administrativo dentro del centro de rehabilitación.