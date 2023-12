Al menos 13 muertos, 14 heridos graves y voladura de techos por fuerte temporal en Bahía Blanca

Al menos 13 personas murieron al derrumbarse parte de la estructura del club Bahiense del Norte a raíz de un fortísimo temporal de viento y lluvias, mientras otras catorce permanecían esta noche internadas en grave estado y hubo lesionados en distintos barrios de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde además se registraron voladuras de techos y gran parte del distrito quedó sin energía eléctrica.

Frente a la situación, calificada como de "desastre" por la Municipalidad, de inmediato se conformó un Comité de Crisis, con intervención de la comuna y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el Gobierno nacional indicó que monitorea "la delicada situación generada por la tormenta eléctrica en la provincia" y trabajaba "en conjunto con las autoridades provinciales y municipales en la asistencia de las víctimas y en el control de daños".

El presidente Javier Milei expresó "su más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos a causa de la tormenta", así como la vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su pesar en las redes sociales.

"En el operativo de emergencia trabajan 30 agentes de Defensa Civil, 120 efectivos de la Policía Bonaerense, 46 bomberos, 40 agentes de tránsito, 17 trabajadores de emergencias médicas, junto a todos los funcionarios del gobierno municipal", detalló la comuna.

El parte médico, según la última actualización consultada por Télam, indicó que hubo "13 personas fallecidas y 14 internados de gravedad: ocho de ellos en el Hospital Municipal, cuatro en el Hospìtal Penna y dos en el Hospital Privado del Sur".

Además, las fuentes comunales indicaron "se continúa trabajando en la remoción de escombros en las instalaciones del Club Bahiense del Norte", ante la eventualidad de hallar personas atrapadas, debido a que a la hora del fenómeno meteorológico se preparaba una fiesta de fin de año del patín artístico de la entidad ubicada en Salta 28.

Por otra parte, la comuna bahiense precisó que habilitó como centros de evacuación las instalaciones del Club Olimpo y el Dow Center, registrando hasta el momento 89 personas alojadas en ambos lugares.

Mientras, el servicio de electricidad había dejado de operar en la mayor parte de la ciudad por daños graves ocasionados por el temporal y la empresa Edesa no pudo precisar tiempo de restablecimiento del mismo.

Esta circunstancia, ha derivado en que las comunicaciones con los servicios de emergencias se encuentran colapsadas. Y por lo tanto, se solicitó a la comunidad "permanecer en sus hogares y no circular por la vía pública".

Ante el temporal, la Oficina del Presidente de la República Argentina también pidió a los pobladores "revisar el servicio meteorológico" para chequear el sistema de alertas que rige para su zona "y, de ser necesario, permanecer en sus casas durante la madrugada".

Por su parte, el intendente Federico Susbielles expresó que "frente a la catástrofe que enfrentamos en la ciudad, todo el equipo de gobierno, junto a Policía, Defensa Civil, Tránsito, Bomberos, Servicio Siempre y Ejército, estamos trabajando para asistir a quienes lo necesitan".

En un mensaje a la población, difundido en la red social X, el jefe comunal indicó que "desde el primer momento, junto al Comité de Crisis, mantenemos informada a la población mediante los canales oficiales del municipio y los medios de comunicación".

"Con muchísimo dolor, se confirmaron hasta el momento 13 víctimas fatales", señaló Susbielles.

En tanto, voceros de la Armada Argentina precisaron que el temporal afectó a la Base Naval Puerto Belgrano, con caída de árboles en sus instalaciones y el corte del suministro eléctrico.

Defensa Civil, ambulancias del Siempre y servicios privados, tránsito, policía y bomberos trabajaban esta noche en el club donde, según fuentes consultadas por Télam, se inició la remoción de escombros para comenzar a liberar a las personas que se encuentran atrapadas y solicitaron a la población no acercarse y permanecer en sus hogares.

El municipio de Bahía Blanca había informado pasadas las 20.30 que "la situación originada por el temporal es una catástrofe. Se registran múltiples heridos por voladuras de techo, algunas de extrema gravedad. El evento de mayor complejidad se registra en el Club Bahiense del Norte, la emergencia médica y defensa civil trabajan en el lugar".

El gobierno local además informó que "todas las fuerzas de emergencia se encuentran trabajando e inicialmente el Hospital Municipal recibirá a las personas heridas. Se activaron centros de evacuación en el Club Estrella, Club Olimpo y Dow Center".

El medio local La Nueva informó que el temporal comenzó alrededor de las 19 y reportó entre los daños la voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad sin energía eléctrica son algunas de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso.

Un inusual viento, que alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora, en medio de la tormenta que cayó la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos en el Club Comercial de White, afectando canchas, el área de quinchos y la cocina.

"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó a La Brújula 24, Pablo Reynafe, presidente del Club.

Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado,", señaló Reynafe.

Más temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta por tormentas fuertes en la región y Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires había informado a través de redes sociales sobre una reunión virtual de los intendentes de la región para tomar medidas de prevención.

En sus redes sociales, el municipio informó que "se registraron tormentas con ráfagas que alcanzaron los 140km/h. Las condiciones tienden a mejorar, habiendo pasado el frente de tormenta. No se esperan fenómenos intensos pero aún se espera la presencias de lluvias intermitentes hasta la mañana del domingo".

Asimismo, un fuerte temporal con tormentas eléctricas afectó a la ciudad de Mar del Plata y zonas adyacentes.