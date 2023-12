“La sana tensión entre periodismo y poder es inherente al rol de la prensa en la democracia. El día que no exista, entonces probablemente alguno no estará cumpliendo bien su función. La prensa libre e independiente es, aquí y en todo el mundo democrático, el aguijón, el perro guardián, el mosquito que zumba y molesta. Pero también la que habilita un debate informado y vibrante, un contrapeso a los desvíos y a los excesos, un reaseguro frente a cualquier cheque en blanco”, señaló en su mensaje, ante 300 invitados, Martín Etchevers, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La gala, conducida por Carolina Amoroso, contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, referentes de todo el arco político –gobernadores, legisladores–, directivos de empresas, representantes de medios de todo el país, funcionarios de embajadas, periodistas y líderes de la sociedad civil argentina.

Es chubutense, vive en Estados Unidos y lanzó un invento bien argentino con el sueño de regresar a su patria

En el salón Retiro del Sheraton Hotel de la ciudad de Buenos Aires, escuchaban los ministros del gobierno nacional Guillermo Francos, que dirige la cartera de Interior; Guillermo Ferraro, a cargo del área de Infraestructura, y Luis Petri, su par en Defensa; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; los senadores nacionales Carolina Losada, Juan Carlos Romero y Edgardo Kueider; los diputados nacionales Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Rodrigo De Loredo, Silvana Giúdici, Facundo Manes, Gustavo Bordet, Alejandro Finnochiaro, Roberto Mirabella, Pablo Yedlin y Emiliano Yacobitti; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y dos de los integrantes de la Cámara que juzgó a las juntas militares, Ricardo Gil Lavedra y Leon Arslanian.

Cáritas Argentina lanzó la Campaña Solidaria de Navidad: cómo colaborar

También asistieron el vocero presidencial Manuel Adorni; las nuevas autoridades de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, Belén Stettler, Facundo del Villar y Eduardo Roust; el secretario de Comunicación y Medios de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Gago; el embajador de la India, Dinesh Bhatia; la embajadora de España en la Argentina, María Jesús Alonso Jimenez; el cónsul de esa misma delegación, Fernando García Casas; el director de la Organización de Estados Iberoamericanos, Luis Scasso; los periodistas Cristina Pérez, Adrián Ventura, José Del Río, Carlos De Elía, Alejandro Borensztein, Débora Plager, María Eugenia Duffard, Alejandro Fantino, Ignacio Girón, Claudio Jacquelin, Iván Schargrodsky, Silvia Fesquet, Daniel Fernández Canedo, Hernán de Goñi, Ignacio Zuleta y Gastón Roitberg, entre otros. Asimismo, se sumaron referentes de las academias nacionales, asociaciones de medios y de periodistas, e invitados internacionales. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se hizo presente con una nota de adhesión al 61º aniversario de Adepa, ya que no pudo asistir por su agenda parlamentaria.

El índice Merval cayó 3,34% y las acciones de empresas argentinas en Wall Street en alza

“Esa prensa que muchas veces es requerida cuando se está en el llano y a la que se cuestiona cuando se ejerce el poder. Esa prensa que está llamada a preguntar, a indagar, a investigar, a explicar, a traducir. Que trabaja para articular una conversación pública racional, basada en hechos y en datos; una narrativa con sentido ante una realidad cada vez más fragmentada y atravesada por la proliferación acrítica de mensajes e intereses cruzados, muchas veces sin verificar. Una conversación que trascienda la consigna publicitaria, el golpe de efecto, el eslogan político, el meme viral. Fenómenos alimentados por una polarización algorítmica que muchas veces no nos permite escucharnos y menos encontrar una base de discusión común”, expresó Etchevers.

Nuevos precios de combustibles en Argentina: YPF lidera con incremento del 30%

En otro pasaje de su discurso, el presidente de Adepa se refirió al papel que el periodismo y las empresas periodísticas tienen en el debate público: “Lo hacemos con nuestros distintos puntos de vista, derivados de nuestras miradas editoriales, de nuestros ámbitos de pertenencia, de las audiencias que representamos. Pero articulando desde esa diversidad una agenda que representa e interpela a la vez a gobernantes y gobernados. Una interfaz entre la gestión gubernamental y las demandas de la ciudadanía”. ”No está de más recordar en este punto –agregó– que el acceso a la información pública es un derecho de la sociedad y del periodismo como vehículo de esta”.

Etchevers también se refirió a la relación intrínseca que hay entre el ejercicio profesional de la prensa y la democracia y la república, y se enfocó en la nueva etapa que comenzó con la asunción de Javier Milei como presidente el pasado 10 de diciembre. “Acabamos de vivir un proceso electoral cuya legitimidad y transparencia fue reconocida por todos: una vez más, es la expresión de uno de los contados consensos que los argentinos podemos acreditar en estos 40 años de democracia”.

Chat GPT, elecciones y un meteorito en la Patagonia, entre lo más buscado en Google durante el 2023

El presidente de Adepa saludó a las nuevas autoridades en todos los ámbitos: nacional, provinciales y municipales. Y destacó que cada uno de esos ejercicios de soberanía popular deben ser puestos en valor. “Este año, gran parte del mapa político del país ha visto crecer la alternancia, que es uno de los valores centrales de las democracias sanas y fuertes. Que esa alternancia se traduzca en buen gobierno, en respeto a las instituciones, a las libertades y los derechos de los ciudadanos, en progreso y mejora de la vida cotidiana, es ahora el desafío central. Un desafío del que los medios estamos llamados a dar cuenta en cada uno de nuestros ámbitos territoriales”, enfatizó Etchevers.

Real Libros, la histórica librería de Comodoro que, luego de 60 años, se modernizó, abrió un espacio con café y libros abiertos

En referencia a la llegada de Milei a la presidencia, Etchevers destacó que el flamante gobierno nacional reivindica los valores de la libertad y la república. “Ambos son inherentes a nuestra organización como país: el primero sintetiza las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, expresadas en la primera parte de la Constitución. El segundo es el respeto al sistema de frenos y contrapesos de la misma Carta Magna: la división de poderes, la independencia de la Justicia, la tolerancia a la disidencia, la plena vigencia de la libertad de prensa –sin censuras ni tampoco represalias ni hostigamientos–, el funcionamiento del Estado de derecho. Son conceptos en los que Adepa abreva como fundacionales. Por eso, tomamos con expectativa esta declaración de principios y ratificamos que velaremos por ellos. Aspiramos, como la inmensa mayoría de los argentinos, a que el país pueda comenzar a saldar algunas de sus profundas deudas institucionales, económicas y sociales”.

Del rancho de tropa a cocinar en Cosquín: la historia de Hugo Ruiz, el comodorense que se convirtió en el chef del Rock

La sustentabilidad de los medios

El presidente de Adepa se refirió en su mensaje al debate global por la sostenibilidad de la industria periodística en el nuevo ecosistema digital. “El mundo occidental, democrático y capitalista se planta hoy ante el dilema del debilitamiento económico del periodismo y lo ve como una amenaza clara a la plena vigencia de la democracia liberal”, puntualizó Etchevers. “Desde la Unesco hasta la OCDE –explicó– están preocupadas por la desinformación, por las fake news, por la polarización política derivada de la manipulación virtual, por las interferencias extranjeras, por el hostigamiento en línea de líderes autoritarios contra disidentes, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos. Están preocupadas, además, porque estos fenómenos no sólo amenazan los sistemas electorales o la convivencia democrática sino el propio clima de negocios”.

Fue a ver la película "Muchachos" y confesó la increible historia de lo que le pasó en la final del Mundial

Según reseñó Etchevers, todos, países y organismos supranacionales, coinciden en que fortalecer la industria periodística con marcos objetivos y universales, que no condicionen la línea editorial de los medios, no estén sujetos a criterios discrecionales ni mucho menos a premios y castigos, son herramientas legítimas y necesarias para favorecer la sostenibilidad de una industria periodística que ha visto declinar sus fuentes de ingresos a expensas de gigantes tecnológicos globales que no producen contenidos ni invierten en periodistas, pero se sirven de su trabajo cada vez más, sin brindarles una compensación justa por ese beneficio que obtienen.

“Alguna vez lo hemos dicho aquí mismo: hacer periodismo profesional es costoso. Y tratar de hacer el mejor periodismo es más caro aún. Lo que está en juego es mucho más que la vigencia de una actividad privada, como lo somos. Es la sostenibilidad de una herramienta de raigambre constitucional constitutiva de la democracia”, dijo Etchevers. Y agregó: “Lo ha dicho la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema: el Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa. Para ser bien claros: hablamos de la antítesis del sostenimiento artificial de medios sin audiencia verificada, creados para publicitar a un gobierno de turno. Hablamos de lo contrario a lo que en su momento se denominó la prensa militante o el sistema de medios paraestatal, todos casos que nuestra entidad denunció antes que nadie, incluso cuando no era gratis denunciarlo”.

El lunes podría haber un paro de colectivos de Expreso Rada Tilly

Etchevers se refirió a la relevancia de que nuestro país cuente con políticas públicas que favorezcan la contratación de periodistas y no que la desincentiven; de regímenes que contemplen las nuevas formas de hacer periodismo que las tecnologías han puesto al alcance de la mano; de esquemas que exijan a las plataformas globales cumplir con su obligación de negociar con los medios un pago justo y razonable por el uso que hacen de sus contenidos periodísticos.

“El derecho de propiedad, tan caro a nuestra Constitución y a esta nueva administración, no puede soslayarse en un terreno tan sensible como el trabajo intelectual y creativo de esta verdadera industria del conocimiento. Así como la música o el cine son recompensados en sus derechos, también debe serlo el periodismo. Europa, Australia y Canadá son ejemplos de ello”, expresó.

El lujoso buque Viking Jupiter amarró en Puerto Madryn

Además, como parte de las políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad de los medios, Etchevers aludió a la publicidad de los actos de gobierno, otro principio derivado de la Constitución. “Es algo que existe en todo el mundo y también aquí, desde el retorno de la democracia. Que hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano. Una práctica que requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo. Y si hubiera casos en que lo fuera, deben ser corregidos”, señaló.

40 años de democracia y el papel de los medios

Una por una: las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei

En la parte final de su mensaje en la comida aniversario de Adepa, Etchevers se refirió a la relevancia que tuvieron la prensa y el periodismo en las cuatro décadas de democracia ininterrumpida que se celebran este año. “En estos 40 años, el papel de la prensa ha sido fundamental para la consolidación de la democracia. Como dijimos en nuestra reciente asamblea de San Juan, la democracia y el libre ejercicio del periodismo son caras de una misma moneda. Al periodismo lo encarnaron organizaciones e individuos concretos que se animaron a desafiar el autoritarismo, que iluminaron lo oculto, que cuestionaron dogmas y que explicaron lo que parecía incomprensible”, detalló.

Etchevers recordó también a dos figuras emblemáticas que simbolizan el rol profesional del periodismo en democracia: Magdalena Ruiz Guiñazú, que honró la profesión y fue parte de la Conadep, y la de José Luis Cabezas, cuyo trabajo terminó costándole la vida.

Los nuevos integrantes del gabinete de Chubut que Ignacio Torres puso en funciones

Asimismo, enumeró Etchevers otros hitos del compromiso informativo en democracia, como la toma de posición de medios y periodistas que ayudaron a enfrentar las graves crisis militares que se plantearon durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem. “Adepa misma actuó con claridad y firmeza durante la Convención Constituyente de 1994 para mantener los principios de libertad de prensa postulados en la Constitución de 1853. Al mismo tiempo, logró consagrar un derecho de vanguardia, que ha sido un resguardo central para la investigación periodística: el secreto de las fuentes informativas”, destacó.

También se refirió al vínculo estrecho que tiene la prensa con la sociedad en estos 40 años de democracia: “La identificación de la prensa con el pulso social fue vehículo para que los ciudadanos pudieran sentirse escuchados y expresaran sus realidades y urgencias en las sucesivas crisis económicas y políticas que tuvimos desde 1983. El afán investigativo fue indispensable para denunciar los hechos de corrupción que afectaron gravemente al país. Esos casos fueron tomados por la Justicia –y en varias ocasiones, sus responsables resultaron condenados– gracias a la tenacidad y el profesionalismo periodístico”, dijo Etchevers.

Y finalizó refiriéndose nuevamente al inicio de un nuevo ciclo político en el país y un pedido a todas las fuerzas políticas: “Adepa renueva su compromiso inalterable con los principios republicanos y la plenitud de la democracia, tal como lo señala nuestro estatuto fundacional de 1962. Al mismo tiempo, nos permitimos instar a toda la dirigencia –política, social, empresarial, sindical, religiosa– y a la ciudadanía en general a involucrarnos aun más con la defensa de esos valores que dieron origen a la Nación y que ayudaron a reconquistar la institucionalidad hace cuatro décadas. Ahora es el tiempo de abocarnos a las cuentas pendientes”.

Mensajes de Losada, Francos y Rosatti

Tras su discurso, el presidente de Adepa invitó a tres referentes de los poderes del Estado a realizar un brindis por el 40º aniversario de la democracia. Por el Poder Legislativo, estuvo Carolina Losada, hasta ese día presidenta provisional del Senado de la Nación; por el Poder Ejecutivo, Guillermo Francos, ministro del Interior; y por el Poder Judicial, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Previamente, los asistentes a la comida pudieron ver un video con imágenes de los 40 años de democracia, elaborado por Víctor Buggé, jefe de Fotografía de Presidencia de la Nación, acompañadas del Himno Nacional Argentino.

A continuación, las palabras de cada uno:

Carolina Losada: Soy periodista, ya lo sabe la mayoría. Me siento muy cómoda compartiendo con todos ustedes. Recién veía el video de los 40 años de democracia y hay una figura que resalta, sin dudas, que es la de Raúl Ricardo Alfonsín. Y no lo digo por una cuestión partidaria, sino porque creo que Alfonsín trasciende absolutamente a todos los partidos políticos; y su figura es patrimonio de todos los argentinos. Más que nada por el respeto a las instituciones, por el respeto a la democracia en un momento en donde había que ser valiente para militar, había que ser valiente para defender las ideas. Así que creo que esas ideas, y esa búsqueda de la verdad, ese respeto a las instituciones, quizá muchas veces bajarse de la ideología personal por el bien del país, que reconozco en Raúl Alfonsín, es parte de lo que todos los colegas deberíamos cuidar. Ser una especie de vigías en estos 40 años de democracia y en lo que viene: que se respeten las instituciones, que se respete la República, la independencia de cada uno de los poderes.

Mi brindis es por ustedes, por todos los colegas, por todos los periodistas y para que sigan cuidando que la verdad y la libertad sean valores inclaudicables para la Argentina.

Guillermo Francos: Veo aquí a muchos amigos de muchos años, con quienes hemos compartido estos 40 años de democracia. Como decía Carolina (Losada) recién, la verdad que dos regalos hemos tenido hoy quienes asistimos a esta reunión. Uno son las fotos que recorren el camino de la democracia, y emociona todavía verlo al expresidente Alfonsín en ese momento tan clave para todos los argentinos. El segundo regalo, Martín (Etchevers), fueron tus palabras.

Es un discurso para llevárselo y volver a leerlo cada tanto, porque expresa la convicción de ustedes, los hombres de la prensa, quienes han velado y velan permanentemente por la libertad, por los valores de la república y la democracia, como también expresaba Carolina (Losada).

Adepa ha sido el símbolo de lo que hemos vivido en los años anteriores a estos 40, y también en estos 40 años de democracia. Así que es un placer estar aquí para brindar con ustedes por estos 40 años y nos vamos con la emoción de estas fotos, que son una parte importante de nuestra vida.

Horacio Rosatti: Muchas gracias también por esta invitación, por esta oportunidad para quienes tenemos bastante más que 40 años y recordamos 1983. O, más bien desde Malvinas, y después 1983 y la posibilidad de volver a recobrar la democracia. Si pudiéramos volver a ese momento y apostar si 40 años después, es decir hoy, seguiríamos viviendo dentro de un sistema de convivencia pacífica, muchos hubiéramos dicho tal vez en ese momento que iba a ser muy difícil.

Y fue muy difícil mantener el inalterado camino de la Constitución, de la vigencia de la República. La libertad de expresión resultó un elemento fundamental para que hoy podamos estar celebrando, con todos los problemas que tiene nuestro país, 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia. La libertad de expresión no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria.

Sin libertad de expresión no hubieran podido al menos denunciar, iluminar, corregir, ofrecer alternativas a los problemas que sabemos tenemos en nuestro país y que arrastramos desde muchos años atrás.

De modo que celebramos la vigencia ininterrumpida por 40 años de la democracia en nuestro país, de la vigencia de la libertad de expresión, que tal vez haya sido una de los valores más importantes sostenidos en el tiempo con luchas, como lo dijo Martín Echevers, durante mucho tiempo. Sabemos, también se ha dicho acá y somos todos conscientes, de las deudas que tiene la democracia, luego de estos 40 años. Pero sin duda que una de ellas no es la vigencia de la libertad de expresión, la libertad de expresión ha sido un faro importantísimo, fundamental para lograr que hoy estemos dirimiendo nuestras disputas, nuestras diferencias sobre la base del respeto, la tolerancia, las elecciones periódicas, la división de poderes, la independencia del poder judicial, la publicidad de los actos de gobierno.

En gran medida le debemos todo ello al periodismo, a las industrias periodísticas, a quienes dejaron, como aquí también se citó en algún caso, también la vida en esa lucha. Yo creo que ellos deben hacernos poner realmente muy orgullosos. De modo que estos son motivos, me parece suficientes, para generar este brindis por los 40 años de vigencia de la libertad de expresión. Muchas gracias.

Reconocimiento a José Ignacio López

Como parte de la conmemoración del 40º aniversario del retorno a la democracia, Adepa reconoció a José Ignacio López, exvocero presidencial de Raúl Alfonsín y quien además tuvo una destacada trayectoria como periodista en varios medios argentinos y como dirigente de entidades del sector. Ayer, 13 de diciembre, se cumplieron 44 años del día en el que López le preguntó a Jorge Rafael Videla por los desaparecidos, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El video de la conferencia de prensa, a la que López asistió como periodista de la agencia Noticias Argentinas, fue recuperado por el historiador Felipe Pigna y forma parte central del documental “Memoria para Construir”, en el que el periodista repasó además otros hechos clave de la democracia que lo tuvieron como protagonista.

Tras compartir las imágenes, “Nacho” agradeció emocionado el reconocimiento a Adepa y felicitó a Etchevers por su mensaje y por sus referencias al papel de la prensa en los 40 años de democracia. También se refirió a las responsabilidades que tienen las dirigencias argentinas, entre las que incluyó a las políticas y a las periodísticas. “Todas las dirigencias de la Argentina, no solamente las políticas, por supuesto, que son las que tienen mayúscula responsabilidad, pero no podemos estar contentos. Hacemos muy bien en celebrar estos 40 años de democracia, hacemos muy bien porque lo construimos entre todos, sobre una base firme, que hoy queda claramente demostrado que era firme, fundamentalmente por el empeño del presidente Alfonsín por construir la base de la democracia sobre la base de la justicia, de la verdad, y también de la reconciliación. Pero todos tenemos responsabilidades, y no se las podemos cargar a los ciudadanos”.

López hizo un llamado a terminar con las divergencias políticas y a asumir la responsabilidad de construir consensos. “Yo creo que el Congreso de la Argentina tiene una oportunidad excepcional. Ese es el lugar para construir los consensos fundamentales, para asumir las deudas de la democracia, porque así no la podemos seguir celebrando, con este nivel de pobreza y de desigualdad social y de confrontación permanente, de riña y no de debate, de pelea y no de saber. Y digo, como lo vengo diciendo y creo que lo digo también en el documental, los que tuvimos la posibilidad, vivimos la experiencia del ‘83, vivimos la experiencia de construir juntos, de darnos la mano y de alegrarnos, de abrazarnos con el de al lado sin preguntarle lo que pensaba ni a quién había votado, hoy tenemos que demostrar que somos dirigentes y también patriotas”.

Reconocimiento de Llaryora a ADEPA

En el cierre de la noche, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, entregó una plaqueta en reconocimiento al 61º aniversario de Adepa, que fue recibida por Etchevers y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma y director periodístico de La Voz, de Córdoba. El gobernador dijo que el reconocimiento lo hacía extensivo a todos los medios del interior de la Argentina. “Quiero reivindicar la labor de ADEPA y de cada medio del interior de la Argentina. No sólo en su papel periodístico sino también en su papel cultural. Los del interior del interior no tendríamos memoria histórica sin los medios de todo el país”, expresó.

Y finalizó: “Vamos a seguir acompañando a los medios, porque los medios no sólo informan: también son una industria, generan trabajo y principalmente preservan nuestra cultura. Así que felicitaciones a ADEPA por estos 40 años y por estas expresiones. La democracia se construye con libertad de voces, no apagando voces”.

El brindis final estuvo a cargo de Sabrina Salvi, directora comercial del Grupo UNO, de Mendoza, y Francisco Muñoz, director de OPI Santa Cruz, quienes expresaron deseos de prosperidad a todos los medios argentinos y agradecieron la participación de todos los sectores políticos y sociales en la comida de ADEPA.