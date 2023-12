Revelaron la causa de muerte de 138 pingüinos en Santa Cruz: investigan denuncias

Un total de 138 pingüinos murieron en Santa Cruz durante los últimos días, luego de ser capturados por una red de pesca que se encontraba ilegalmente colocada en un área protegida. Las autoridades de la zona indicaron que se trata de la mayor mortandad de estos ejemplares en la zona, realizando la denuncia al organismo correspondiente.

El hallazgo ocurrió en Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, cercano a Puerto San Julián y en el área marina provincial. Las imágenes de los ejemplares muertos se conocieron a través de redes sociales.

Le hizo la fulminante: Catalina, la pediatra "hot" de Gran Hermano, aseguró que Comodoro "es un espanto"

Desde el lugar indicaron que los animales murieron a causa de redes de tipo trasmallo, un tipo de pesca que no distingue ejemplares ya que captura todo a su paso. La actividad con esta metodología no se encuentra habilitada, ya que las redes no cuentan con precintos especiales ni identificación.

En total se encontraron 138 pingüinos muertos. “La investigación policial es nula, en la provincia hay muchísimo abandono ambiental. Estas áreas protegidas dependen de las provincias y faltan recursos para poder cuidarlas como corresponde”, señalaron fuentes consultadas por TN.

Una estrella de Cobra Kai llegó a Santa Cruz y sorprendió a todos con su inesperada visita

El Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz radicó la denuncia correspondiente en la Secretaría de Pesca Provincial, entregando como prueba las redes incautadas que extrajeron del agua en conjunto con personal de Parques Nacionales.

“Es la mayor mortandad registrada en la zona”, dijo Amanda Manero, directora general de Fauna del Consejo Agrario. Y agregó: “No tenemos muchos lugares donde la gente pueda poner redes y está prohibido instalarlas en esa área protegida”.

MURIERON TRAS QUEDAR ENMALLADOS

Estas poblaciones de pingüinos de Magallanes hacen sus nidos en las islas Cormorán y de la Justicia, que están en la bahía de San Julián, y nadan por la zona buscando alimentos. Los especialistas señalaron que los ejemplares murieron ahogados tras quedar “enmallados” en las redes mientras intentaban volver a los nidos.

Le robaron la billetera y el celular pero antes de irse lo golpearon: tiene politraumatismo de cráneo

Según indicaron, la actividad con redes es algo usual. "Los pescadores infringen la ley y se van, como pasó en este caso”, dijo la funcionaria.

Si bien aclaró que la población de pingüinos no está en peligro en Santa Cruz (por el contrario, está creciendo) una actividad como esta puede afectar a otras especies que sí tienen un presente más crítico en cuanto a densidad poblacional.

“Le podría haber pasado a otras especies que sí están complicadas, como la tonina overa (conocido también como delfín pío) que es monumento natural provincial”, indicó Manero, para concluir: “El número de pingüinos muertos es muy grande y pasa en un momento crucial porque se están criando”.