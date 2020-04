RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, afirmó hoy que el gobierno provincial organizará los operativos de traslados de chubutenses que aún se encuentran en otras provincias, aunque aclaró que los mismos se ejecutarán de manera ordenada para asegurar a quienes regresen a Chubut los lugares para llevar adelante la cuarentena correspondiente.

Grazzini dijo que “entendemos la ansiedad y el tiempo que llevan algunas personas fuera de la provincia, que solicitan regresar” y manifestó que “cada persona que ha vuelto lo hemos hecho ordenadamente a través del trabajo que han hecho los Ministerios de Salud, de Seguridad y la Subsecretaría de Transporte”.

Insistió Grazzini en que “queremos llevarle la tranquilidad a esas personas, estamos esperamos los anuncios del Presidente, para saber qué va pasar con los transportes interurbanos y vuelos”.

“Si no fuera así, y no hubiera cambios, desde la provincia tenemos la responsabilidad de la salubridad y seguridad de más de 600 mil chubutenses, por eso lo haremos de manera organizada como lo hicimos con los más de 400 chubutenses que regresaron de Buenos Aires. Pedimos paciencia, porque vemos y entendemos que la pandemia no está controlada”, expresó.

"Vamos a trabajar en un marco orgánico sabiendo que está la posibilidad de traer a una persona que tenga el virus, porque está asintomático”, dijo, y remarcó que "debemos tener el control de dónde estará esa persona. Solicitamos paciencia, seguiremos trabajando como hasta este momento donde vamos terminar la segunda etapa de la cuarentena sin ningún caso positivo”, sostuvo.

Grazzini señaló que “provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde hay circulación del virus, fueron las primeras provincias que el Comité recomendó que estemos atentos y se prohibió el acceso de personas provenientes de esas provincias, salvo con el control médico establecido”.

“Entendemos a posición de las familias. Vamos a trabajar desde la organización y no desde el socorrismo, poniendo en riesgo a los más de 600 mil chubutenses que han hecho bien las cosas y están en sus hogares cumpliendo la cuarentena”, afirmó.