Un grupo de vendedores de churros protagonizó un violento enfrentamiento en Villa Gesell, en una playa repleta de turistas que aprovecharon el buen clima para disfrutar del mar.

La pelea quedó registrada en un video grabado por un testigo. En las imágenes, publicadas por la cuenta de TikTok @tommaselian, se ve a un joven que intenta golpear a otros tres con la canasta de mimbre que utilizan para trabajar. Los otros también lo atacan, entre las carpas instaladas por los turistas para pasar el día.

De fondo se escuchan gritos y se ve la reacción de una pareja que protege a sus hijos y se aleja para evitar quedar en medio de los golpes. En pocos segundos se arma una especie de ring, con los vendedores en el centro de la escena y turistas alrededor que ofician de testigos. Solo unos pocos intentan frenar la pelea.

Fuentes de la Municipalidad de Villa Gesell detallaron a Infobae que los protagonistas del enfrentamiento fueron cuatro vendedores de churros: tres de la misma empresa y uno de la competencia. El motivo habría sido la división de los sectores en los que cada uno podía trabajar.

Otro episodio violento en la playa

El pasado 5 de enero, Guillermo Maliqueo, de 60 años, denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de un grupo de guardavidas mientras disfrutaba de un día de playa con su familia.

Según relató, todo comenzó cuando decidió refrescarse en un sector donde aseguró que no había ninguna señalización que prohibiera el ingreso al agua.

"Había mucha gente bañándose; yo no vi ningún cartel que dijera que no se podía estar ahí", recordó. Sin embargo, asegura que un guardavidas lo increpó con insultos y exigiéndole que saliera del agua. "Me dijeron 'gordo pelotudo', entre otros insultos, y luego comenzaron las agresiones físicas", declaró.

"Me rompieron la boca, la pierna me quedó toda hinchada y los moretones todavía no desaparecen", detalló, visiblemente afectado.

Tras la difusión de lo sucedido, los bañistas involucrados fueron separados de su cargo. Maliqueo confirmó además que iniciará acciones legales contra ellos y contra el municipio de Rawson.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR