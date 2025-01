La drástica decisión que tomó el bañista que terminó a las piñas con guardavidas en Chubut

El pasado 5 de enero, Guillermo Maliqueo, de 60 años, denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de un grupo de guardavidas mientras disfrutaba de un día de playa con su familia.

El episodio, que comenzó con un desacuerdo sobre las zonas permitidas para nadar, terminó con lesiones graves.

Según el relato del afectado, todo comenzó cuando decidió refrescarse en un sector donde aseguró no había ninguna señalización que prohibiera el ingreso al agua.

"Había mucha gente bañándose; yo no vi ningún cartel que dijera que no se podía estar ahí", recordó. Sin embargo, un guardavidas lo increpó con insultos y exigiéndole que saliera del agua. "Me dijeron 'gordo pelotudo', entre otros insultos, y luego comenzaron las agresiones físicas", declaró.

Con una térmica que alcanzó los 50 °C, varias personas se descompensaron en Playa Unión

"Me rompieron la boca, la pierna me quedó toda hinchada y los moretones todavía no desaparecen", detalló, visiblemente afectado.

ACCIONES LEGALES

Por otro lado, el hombre anunció en diálogo con ADNSUR que iniciaría acciones legales contra el municipio de Rawson y los guardavidas involucrados, con el patrocinio legal del ex ministro de Seguridad, Dr. Federico Massoni.

Guardavidas asistieron a una nena con convulsiones en una playa de Chubut

"Decidí convocarlo a él porque lo conocía por mi trayectoria en la Policía del Chubut. Aceptó el ofrecimiento y el lunes habrá una presentación a las 10 en el Ministerio Público Fiscal de Rawson", precisó Maliqueo.

Precisamente este lunes por la mañana, el bañista agredido Guillermo Maliqueo se presentó en la Fiscalía de Rawson acompañado por su abogado, Massoni.

Previamente, un testigo concurrió - espontáneamente- para brindar su relato sobre lo que observó esa tarde en Playa Unión.

Massoni confirmó su presentación como abogado querellante y -en los próximos días- la funcionaria de Fiscalía, Dra. Patricia Cárcamo va a continuar recogiendo testimonios. Mañana martes, vendrán a declarar la esposa y una hija que está embarazada que estaba con la familia aquel día.

Los consejos de especialistas para armar la sombrilla en la playa, pese al viento

Paralelamente, Maliqueo continuará con sus estudios médicos porque continúa con lesiones de diversa consideración e incluso tiene que tomar medicamentos para la presión que se descontroló desde aquel momento.