Lo que era un domingo de disfrute en Playa Unión para Guillermo y su esposa, oriundos de Trelew, se transformó en un recuerdo doloroso y angustiante para el hombre de 60 años y su familia. Allí, en medio de una discusión que excedió todo límite, terminó siendo golpeado por guardavidas.

Quienes miraban asombrados la escena grabaron la situación y rápidamente se viralizó a nivel nacional. Las autoridades decidieron echar a los dos servidores públicos involucrados. Pero para Guillermo, la vida no volvió a ser la misma a raíz de los comentarios discriminatorios que, según denuncia, recibió por parte de estas dos personas.

En diálogo con TN, Guillermo contó que ese día disfrutaba de la jornada de calor con su esposa y que en un momento, ella le sugirió que fuera a refrescarse. “Me bañé durante 30 minutos, el agua me llegaba al pecho. Había un montón de personas, entre chicos y grandes, y de repente escuché un silbato”, contó.

Sin embargo, no le dio importancia porque se encontraba en una zona segura y creyó que el llamado de atención no estaba entonces dirigido a él. Pero “de repente escuché el silbato por segunda vez y me toqué el pecho, como preguntándole si era para mí. El guardavidas asintió con la cabeza. Salí y apenas llegué a la orilla, me dijo: ‘Escuchá, gordo pelotudo de mierda. Te estoy llamando, no te podés meter ahí adentro’. Le pregunté por qué no podía bañarme y me respondió que era un gordo impresentable, que si me llegaba a ahogar ahí no me sacaba nadie”, expresó aún asombrado.

Lo que procedió fue consultar por qué no podía bañarse en esa zona ya que en el lugar había más gente disfrutando del agua.

“Le pregunté dónde había un cartel que dijera que estaba prohibido bañarse, cuando adentro del mar había otras 200 personas haciendo lo mismo. Y siguió con los insultos y los agravios. Y después llamó a un encargado, que me dijo que iba a llamar a la policía. Le respondí que lo hiciera, que yo no estaba cometiendo ningún delito. Y me respondió: ‘Vos tenés que salir porque sos semejante gordo y te tenemos que sacar con una grúa’.

Pero la situación fue creciendo en cuanto a los insultos a medida que se iban acercando más guardavidas. Me dijeron “que soy un viejo choto, obeso y que no tengo nada que hacer ahí adentro”, detalló el hombre que actualmente pesa 140 kilos: “Hace más de 20 años que estoy peleando con la obesidad. Me hice una manga gástrica y no me dio resultados”.

Guillermo reconoció que respondió a los insultos y fue ahí que la situación escaló a mayores. “El encargado me pegó en la cabeza. Me agarraron de los pies y me pegaron patadas en el piso. Después llegaron mi hija y mi esposa y los sacaron de encima. Ellas me llevaron todo ensangrentado al auto”, narró.

Tras el salvaje ataque, Guillermo tuvo que viajar hasta Rawson para recibir curaciones y debido a que le subió la presión, debió permanecer en observación hasta que lograron estabilizarlo. Ya después radicó la denuncia policial.

“A las 22 de ese día tuve que ir de vuelta al hospital de Trelew, ciudad en la que vivo, por el golpe en la rodilla. Actualmente sigo con hipertensión, tengo todo el cuerpo moretoneado y con inflamaciones”, agregó el bañista.

“Vengo peleando hace tiempo con mi obesidad. Me da vergüenza salir a la calle. Yo llegué a pesar casi 170 kilos, y lugar al que voy me discriminan. No quiero salir a la calle, por eso, me trastorna”, lamentó tras la situación vivida y los comentarios que surgieron en las redes hacia su persona tras la difusión del video.

“Se me ríen en la cara y me da vergüenza. Mis hijas me piden que no le dé importancia, ni a los comentarios ni a los memes, pero internamente me hacen sentir mal. Fue muy feo pasar por esta situación, pero por suerte tengo el apoyo de toda mi familia”, concluyó.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR